Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Dünyada sadece iki lider kaldık

 Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler

 Suriye'den yürek sızlatan bir görüntü daha! Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı

Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"

ABD Başkanı Biden: Suriye halkı için tarihi bir an. İran ve Esad'a yaptırımlar devam edecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Biden, "Suriye halkı için tarihi bir an. İran ve Esad'a yaptırımlar devam edecek. ABD Suriye'deki partnerleriyle çalışmaya devam edecek. Esad hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, "Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan süreç dahil olmak üzere bağımsız ve egemen, Esad rejiminin olmadığı bir Suriye'ye geçişi sağlamak amacıyla yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilere hizmet edecek yeni bir hükümet oluşturulması için tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız" dedi.

Biden açıklamasında, "Suriye halkı için tarihi bir an. Rusya ve İran, Suriye rejimini savunamadı. Amerika, Esad'ın nerede olduğundan emin değil ve raporlar onun Moskova'da olduğunu söylüyor. İran ve Esad'a yönelik yaptırımlar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"NİHAYET ESAD REJİMİ DÜŞTÜ"

Biden açıklamalarına şöyle devam etti:

Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü.

Yıllardır Esad'ın başlıca destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya oldu. Ancak geçtiğimiz hafta içinde üçünün de desteği azaldı, çünkü üçü de bugün benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumdalar.

"ÜRDÜN, LÜBNAN, IRAK VE İSRAİL'İ DESTEKLEYECEĞİZ"

Geçiş döneminde aralarında Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail'in de bulunduğu ülkeleri, Suriye'den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceğiz.

Suriye'nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak bir güvence kapasitesi oluşturulmasına yardımcı olacağız ve DEAŞ'a karşı görevimizi, büyük ölçüde koruyarak, sürdürmeye devam edeceğiz

"ESAD HESAP VERMELİ"

ABD Suriye'deki partnerleriyle çalışmaya devam edecek. Esad hesap vermeli. Ne Rusya, ne İran ne de Hizbullah Suriye'deki rejimi savunabilir.

ABD Başkanı Biden: Suriye halkı için tarihi bir an. İran ve Esad'a yaptırımlar devam edecek
Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
img

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği
img

Okan Buruk'tan Manaj'a flaş sözler
img

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıJokerAllame:

abd nemalanmaya çalışma orası bizim hakkımız

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKutay Özmen:

Bunak ne konuştuğunu bilmiyor ki Muhtemelen 5 dk sonra unutmuştur :)

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Dünyanın çıban başısı ABD ve İsraildir.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Hadi oradan çek elini Suriye’den

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Dünya teröristi ABD dir

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Ergin:

Bence önce sen hesap ver senin askerlerinin ne işi var suriyede ırakta...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

ABD BAĞIMSIZ BİR KÜRT DEVLETİ İÇİN AĞIRLIĞINI KOYACAK.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.