ABD Başkanı Biden: Suriye halkı için tarihi bir an. İran ve Esad'a yaptırımlar devam edecek

ABD Başkanı Joe Biden, "Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan süreç dahil olmak üzere bağımsız ve egemen, Esad rejiminin olmadığı bir Suriye'ye geçişi sağlamak amacıyla yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilere hizmet edecek yeni bir hükümet oluşturulması için tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız" dedi.

Biden açıklamasında, "Suriye halkı için tarihi bir an. Rusya ve İran, Suriye rejimini savunamadı. Amerika, Esad'ın nerede olduğundan emin değil ve raporlar onun Moskova'da olduğunu söylüyor. İran ve Esad'a yönelik yaptırımlar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"NİHAYET ESAD REJİMİ DÜŞTÜ"

Biden açıklamalarına şöyle devam etti:

Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü.

Yıllardır Esad'ın başlıca destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya oldu. Ancak geçtiğimiz hafta içinde üçünün de desteği azaldı, çünkü üçü de bugün benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumdalar.

"ÜRDÜN, LÜBNAN, IRAK VE İSRAİL'İ DESTEKLEYECEĞİZ"

Geçiş döneminde aralarında Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail'in de bulunduğu ülkeleri, Suriye'den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceğiz.

Suriye'nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak bir güvence kapasitesi oluşturulmasına yardımcı olacağız ve DEAŞ'a karşı görevimizi, büyük ölçüde koruyarak, sürdürmeye devam edeceğiz

"ESAD HESAP VERMELİ"

ABD Suriye'deki partnerleriyle çalışmaya devam edecek. Esad hesap vermeli. Ne Rusya, ne İran ne de Hizbullah Suriye'deki rejimi savunabilir.