Beyşehir'de Türkiye Çevre Haftası etkinliği yapıldı
Beyşehir ilçesinde Türkiye Çevre Haftası kapsamında Eflatunpınar Hitit Su Anıtı'nda fotoğraf sergisi, çevre temalı yarışmalar, halk oyunları ve mini konser etkinlikleri düzenlendi. Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'in doğal güzelliklerine vurgu yaptı.
Beyşehir ilçesinde, Türkiye Çevre Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Eflatunpınar Hitit Su Anıtı'nda düzenlenen programda, fotoğraf sergisi ziyaret edildi, çevre temalı yarışmalar, halk oyunları gösterileri ve mini konser etkinlikleri düzenlendi.
Programda konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'in gölü, ormanları ve doğal güzellikleriyle çevrenin merkezinde yer alan önemli bir ilçe olduğunu vurguladı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar