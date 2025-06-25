Beypazarı'nda AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Beypazarı'nda AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gerçekleşen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısında, milletvekili Vedat Bilgin kadınların siyasete katılımının önemine vurgu yaptı. İlçe Başkanı Halil Etili, tüm kesimlere hitap ettiklerini belirtti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirildi.

AK Parti İlçe Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, partililer ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bilgin, toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların siyasete katılmasının önemli olduğunu, 20 yılda kadınlara yönelik sadece siyasette değil çalışma ve toplumsal hayatta, eğitimde çok önemli işler yaptıklarını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili de "Dur durak bilmeden çalışacağız. Yaşlısıyla genciyle, herkesi kucaklayacağız." dedi.

Daha sonra toplantıda, diğer katılımcılar konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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