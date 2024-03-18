Beypazarı ilçesinde 18 Mart nedeniyle yürüyüş düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Beypazarı Belediyesi tarafından organize edilen "Şehitlere Saygı" yürüyüşü, Hacıkara Mahallesi'ndeki Kooperatifler Cami önünden mehteran takımı eşliğinde başladı.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkan Vekili Halil Etili, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş boyunca vatandaşlar çeşitli sloganlar attı. Milli Egemenlik Caddesi takip edilerek şehitliğe ulaşıldı.

Şehitlikte, din görevlisi tarafından Kur'an okundu, tüm şehitler için dualar edildi.

Belediye Başkanı Kaplan ve beraberindekiler, duanın ardından şehitlik ziyaretinde bulundu ve şehitler içinde burada dua okudu.