Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin 22 Ekim'deki keşif görüntülerine ulaşıldı (2) Güncel Haberler Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de caddede keşif yaptığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de caddede keşif yaptığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de İstiklal Caddesi'ne gelerek saat 18.07'de patlamanın gerçekleştiği mağazanın önünde caddenin karşı tarafını cep telefonuyla görüntülediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: AA / Güncel İstiklal Caddesi Beyoğlu Güncel Haberler

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