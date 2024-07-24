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Taksicinin uyanıklığı pahalıya patladı! 110 TL'lik yola 600 lira isteyen sürücüye ceza

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Galata Köprüsü'nde, turistten Dolmabahçe Sarayı'na gitmek için taksimetre açmayarak 600 lira talep eden taksici, sosyal medya görüntülerinden tespit edildi. Taksiciye toplamda 9 bin 574 lira idari para cezası uygulanırken, taksi ise 10 gün trafikten men edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda turistlere taksimetre açmayarak pazarlık usulü fiyat söyleyen taksi şoförüne 9 bin 574 lira para cezası ceza uygulandı. Turist ise 110 liralık tarife için 600 TL isteyen taksicinin o anlarını saniye saniye kayda aldı.

İstanbul'u ziyaret eden bir Turist, Galata köprüsünden Dolmabahçe Sarayı'na gitmek için bir taksiye binmek istedi. O anlar cep telefona kaydeden Turist, taksiciye yaklaşarak Dolmabahçe'ye ne kadara gideceğini sordu. Taksi sürücüsü ise 600 liraya gideceğini söyledi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Turist, duruma isyan etti.

TRAFİK EKİPLERİ TAKSİCİYİ TESPİT ETTİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, 18 Temmuz 2023 tarihinde 34 TAZ 50 plakalı ticari taksinin sürücüsü H.Y., turist yolculardan 600 TL talep ettiği belirlendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra harekete geçen ekipler, sürücüyü kısa sürede tespit etti.

9 BİN TL CEZA KESİLDİ, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, sürücü H.Y.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 31/1-B maddesi gereğince taksimetre kullanmamak suçundan 3 bin 135 TL ve Ek2/5 maddesi gereğince belediye çalışma izni süresi bittiği halde yolcu taşımaktan 6 bin 439 TL olmak üzere toplam 9 bin 574 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 34 TAZ 50 plakalı ticari taksinin çalışma ruhsatı 10 gün süreyle askıya alınarak araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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