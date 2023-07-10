Beyoğlu'nda Tehlikeli Hareketler Yapan Kadın Polis Merkezinde Olay Çıkardı

Beyoğlu'nda motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan Melike D., mahalle bekçileri tarafından durdurulmak istendi. Ancak kaçan kadın, polis ekipleri tarafından akaryakıt istasyonunda yakalandı. Polis merkezinde de olay çıkaran kadının üst aramasında uyuşturucu madde bulundu. Melike D., adliyeye sevk edildi ancak serbest bırakıldı.

BEYOĞLU'nda motosikletiyle tehlikeli hareketler yapınca, mahalle bekçilerinin durdurmak istediği Melike D. kaçtı. Bekçilerin takibiyle akaryakıt istasyonunda yakalanan kadın götürüldüğü polis merkezini birbirine kattı. Polis ekiplerine hakaretler ederek bağıran kadının üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu bulundu. .

Olay, 8 Temmuz Cumartesi günü Karaköy Polis Merkezi'nde meydana geldi. İddialara göre, Karaköy'de trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan Melike D., mahalle bekçileri tarafından durdurulmak istendi. Kadının kaçması üzerine bekçiler olayı polise bildirdi. Bekçilerin takip ettiği kadın, kendini bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine kilitledi. İstasyona gelen polis ekipleri kadının çıkması için uyarıda bulundu. Polise hakaret ederek bağıran kadın, bir süre sonra polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde de kendini yere atan Melike D.. rujuyla yere polise hakaret içeren yazılar yazdı. Nezarethaneye girmek istemeyen Melike D., polisin saçını çekerek yere düşürdü. Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan Melike D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

YAPMADIĞINI BIRAKMADI

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU