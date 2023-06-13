Beyoğlu'nda öldürülen Rus turist katillerinden yardım istemiş

Beyoğlu'nda Rus turist Vyacheslav Nechıpochuk'un öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Cihan Kaçmaz ve Umut Arslan, gözaltına alınan Şervan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şervan Y.'nin ifadesine göre, olay turistin cep telefonunu kaybetmesiyle başladı ve Cihan Kaçmaz'ın para istemesiyle tartışma çıktı.

BEYOĞLU'nda Rus turist Vyacheslav Nechıpochuk'un öldürülmesiyle ilgili ifade veren Şervan Y.'nin

"Gelip cep telefonunu kaybettiğini, yardım edip edemeyeceğimizi sordu. Cihan turiste, 100-150 Euro verirsen yardım ederiz diyerek, ceplerini karıştırmaya başladı. Bu nedenle tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Cihan, turisti bıçakladı" dediği öğrenildi.

Beyoğlu'nda Rus turist Vyacheslav Nechıpochuk'nun öldürülmesiyle ilgili Cihan Kaçmaz ve Umut Arslan tutuklandı. Olay yerinde bulunan ve gözaltına alınan Şervan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Poliste ifade veren Şervan Y.'nin Rus turistin cep telefonunu kaybettiğini söyleyerek yanlarına geldiğini anlatarak, "Sarhoştu. Gelip cep telefonunu kaybettiğini, yardım edip edemeyeceğimizi sordu. Cihan turiste, 100-150 Euro verirsen yardım ederiz diyerek, ceplerini karıştırmaya başladı. Bu nedenle tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Cihan, turisti bıçakladı. İlk anda bir şey anlamadık. Ancak sonra kanları görünce oradan kaçtık" dediği kaydedildi.