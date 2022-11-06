BEYOĞLU'NDA HDP YÜRÜYÜŞÜNE POLİS MÜDAHALESİ 121 GÖZALTI

BEYOĞLU'nda, HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup, terör örgütüne yönelik yürütülen askeri operasyona ilişkin basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi.

BEYOĞLU'nda, HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup, terör örgütüne yönelik yürütülen askeri operasyona ilişkin basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi. Polis, eylemin izinsiz olduğu uyarılarına rağmen yürümek isteyen gruptan 121 kişiyi gözaltına aldı.

POLİS YÜRÜYÜŞE ENGEL OLDU: 121 GÖZALTI

Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle açıklama ve yürüyüşe engel oldu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKKKCK Terör Örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı HDP tarafından, Beyoğlu ilçemizde 'izinsiz toplanma ve yürüyüş' çağrıları üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı'nca 'kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına' karar verilmiştir. Kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen; İstiklal Caddesi, Tünel Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 şahıs, güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. denildi.