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Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi

Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi
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İstanbul'da art arda gelen ölüm haberlerinin ardından sahte alkol denetimleri hız kazandı. Son olarak Beyoğlu'nda su satışı yapılan bir dükkanda gerçekleştirilen operasyonda 72 litre sahte içki ele geçirildi. Ekipler, şişeleri tek tek açarak koklayıp kontrol ederken, iş yeri sahibi tutuklandı.

İstanbul'da sahte alkol dört günde 38 kişiyi canından ederken, 46 kişinin hastanelerde tedavileri devam ediyor. Son olarak Beyoğlu'nda su satışı yapılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi.

İŞ YERİNE BASKIN

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içkiden kaynaklanan ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı. Fetihtepe Mahallesi'nde su satılan bir dükkanda sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda iş yeri sahibi Y.K'yi (53) gözaltına aldı.

Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi

TUTUKLANDI

Ekipler bidonları tek tek açıp koklarken, yapılan aramada 72 litre sahte içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan dükkan belediye ekiplerince mühürlendi.

TOPLAM 11 KİŞİ TUTUKLU

İstanbul'da 8 ilçede sahte alkol ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si daha tutuklandı. Sahte alkol ticaretinde bulunan ve üretenlere yönelik çalışmalarda, tutuklananların sayısı böylece 11'e yükseldi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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