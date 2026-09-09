Beymen sonbahar/kış sezonunu ‘Art of Style’ ile açıyor

BEYMEN, 2026 Sonbahar/Kış sezonuna özel 'Art of Style' kampanyasını duyurdu. Paris'te Le Marais'de, Reto Schmid tarafından gerçekleştirilen 'Art of Style' kampanya çekimi; yeni sezon koleksiyonlarında dikkat çeken form, hacim, doku ve renkleri sanat ve mimarinin görsel diliyle destekleyerek stilin farklı ifade biçimlerini keşfe davet ediyor.

'Art of Style', model Malgosia Bela ile moda dünyasının yeni yüzlerinden Giovanni Zattera'yı aynı hikayede buluşturuyor. Malgosia Bela'nın; Alaïa, Ferragamo, Tom Ford, Givenchy, Joseph, Stella McCartney, Valentino gibi sezonun favori görünümleriyle Beymen kadınının güçlü duruşunu yansıtması heedeflenirken, Giovanni Zattera'nın ise; Dolce&Gabbana, Ferragamo, Tom Ford, Giorgio Armani, Jacquemus, Sacai gibi 2026 Sonbahar/Kış koleksiyonlarının en iddialı görünümleriyle Beymen erkeğinin modern ve yenilikçi stilini ortaya koyması amaçlanıyor. Kampanya karelerinde LOEWE'den Celine'e, heykelsi siluetleriyle göz alan sezonun aksesuarları sergileniyor.

Marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sezonun öne çıkan görünümleri ve güçlü styling yaklaşımı kampanyanın merkezinde yer alırken, sanat eserleri ve heykelsi objeler tasarımların karakterini tamamlayan bir arka plan oluşturuyor. Akışkan siluetler organik ve dairesel formlarla, keskin çizgiler geometrik kompozisyonlarla, hacimli görünümler heykelsi referanslarla, doku ve desen odaklı tasarımlar yüzey uygulamalarıyla şekillenen eserlerle bir araya geliyor. Böylece sanat, modanın ifade gücünü pekiştiren bir anlatım aracına dönüşüyor.

"Kampanyanın sanatla kurduğu ilişki Beymen'lerde devam ediyor. Mağazalarda sergilenen Beymen Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan eserleri vitrinlere taşıyan özel bir görsel tasarımla, 'Art of Style' dünyası fiziksel deneyime dönüşüyor. Sanatçı Gülfem Kessler ile Beymen İstinyePark İstanbul'da gerçekleştirilecek özel performans, bu yaklaşımı yaratıcı bir perspektifle tamamlıyor. Sanatçının üretim sürecini canlı bir deneyime dönüştürecek iş birliği, Beymen misafirlerini bir sanat eserinin oluşumuna tanık olmaya davet ediyor.

"Art of Style' ile Beymen, 2026 Sonbahar/Kış sezonunu stilin sanatla kurduğu diyaloğu odağına alan güçlü ve çağdaş bir anlatıyla açıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı