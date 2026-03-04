Beylikdüzü'nde fazla doz ilaç verildiği öne sürülen epilepsi hastası Uğur'un ölümüne ilişkin davada sanıklar hakim karşısında

BEYLİKDÜZÜ'NDE özel bir bakım evinde kalan epilepsi hastası otizmli Uğur Yıldırım'ın (22) ölümüne ilişkin davanın ilk duruşma Bakırköy 18 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Uğur Yıldırım'a fazla dozda ilaç verdiği öne sürülen ve hakkında müebbet hapis cezası istenen hemşire Sabahat Taş savunmasında, "İlaçlarında eksik yoktu ben fazladan vermedim. Başkasının da verdiğini düşünmüyorum" dedi. Duruşma 24 Haziran'a erteledi.

Olay, 22 Ekim 2024'de Beylikdüzü'ndeki özel bir bakım merkezinde meydana geldi. Hemşire Sebahat Taş'ın bakım merkezinde yaşayan hastası Uğur Yıldırım'a fazla doz ilaç verdiği öne sürüldü. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye getirilen Yıldırım'ın bileklerinde morluklar görülmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, olay sırasında aynı katta, görevliler Yunus Emre Eşin, Mehmet Özkan Tıraş, Çilem Köçer, Ayfer Güler, Bahar Güzel, Yağmur Erkişi, Türcan Özsoy ve Sabahat Taş'ın bulunduğu tespit edildi. Kamera kayıtları incelemeye alındı. Kayıtlarda, Yunus Emre Eşin'in Uğur Yıldırım'ı odaya ittiği, Yıldırım'ın odadan çıkmak istemesine rağmen zorla tutulduğu, bu sırada bakım personeli Bahar Güler'in temizlik yaptığı görüldü. Olaydan kısa süre sonra Yıldırım'ın elinin kapı dışında yere düşmüş halde görüldüğü, ardından Aybüke Liman ve Yağmur Erkişi'nin ellerinde torbalarla odaya girdiği, Ayfer ve Bahar'ın ise katta temizlik yapmaya devam ettiği tespit edildi. Yıldırım'ın otopsi raporunda, ilaç fazlalığı nedeniyle öldüğü belirlendi. Raporda, normalde 100 ile 400 miligram olması gereken ilacın dozunun 11 bin 958 miligram olduğu tespit edildi. İlacın kurum hemşiresi olan Sabahat Taş tarafından verildiği ve olası kast ile öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirildi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Sabahat Taş hakkında 'Beden ve ruh bakamından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Türcan Özsoy, Yağmur Erkişi, Ayfer İyikalaycı ve Bahar Güler hakkında 'Suçu bildirmeme' suçundan 1 yıl 6 ay, Yunus Emre ve Aybüke Liman, Mehmet Özkan hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 2.5 yıldan 3 yıl 6 aya kadar ve Çilem Köçer'e 4.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 18 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar, Aybüke Liman, Ayfer Güzel, Bahar Güler, Mehmet Özkan Tıraş, Türcan Özsoy, Yağmur Erkişi, Yunus Emre Eşin ile Müşteki anne Dilek Barut ve sanık ile taraf avukatları katıldı.

'UĞUR NEFES ALMAKTA ZORLANIYORDU'

Sabahat Taş savunmasında, "2024 Temmuz ayında olayın meydana geldiği kurumda hemşire olarak işe başladım. İşe başladığımda müteveffa Uğur Yıldırım diğer hastalarla beraber oradaydı. Hastaların sağlık personeli olarak yaralarına bakma, ilaç verme, kriz anlarını yönetmek gibi görevlerimiz bulunmaktadır. Ama sağlık personeli olarak kurumda tektim. Bu nedenle tüm hastalara aynı anda ya da layıkıyla yetişerek yardım etme imkanımız pek yoktur. Olay günü saat 08.00 da vardiyayı teslim aldım. Teslim aldıktan sonra Uğur'a kahvaltıdan sonra saatini hatırlayamadığım bir zamanda öğleden önce yemekhanede reçetesinde belirtilen günlük rutin ilaçlarını içirdim. Uğur'u aşağıya kendi katına indirdiler. Uğur'a bakmak için odasına gittim. Uğur'un odasında diğer sanıklardan Yağmur Erkişi çıkıyordu. Yağmur, Uğur'u annesiyle konuşturmaya çalıştığını, fakat Uğur'un kendisine ve telefona tekme attığını söylüyordu. Telefon görüşme işlemi Uğur'un odasında gerçekleşmişti ancak görüşememişlerdi. Aradan biraz zaman geçmiştiki Mehmet Özkan Tıraş beni telefon ile arayarak 'Uğur çok kötü aşağıya gelmen lazım' dedi. Ben de acil çantamı alarak Uğur'un olduğu kata gittim. Uğur yer yatağındaydı. Yer yatağında sırt üstü yattığını gördüm. Nefes almakta zorlandığını fark ettim" dedi.

'BEN UĞUR'A FAZLADAN İLAÇ VERMEDİM'

Taş savunmasının devamında, "Mehmet Özkan Tıraş'a ambulansı aramasını söyledim. Bu arada Uğur'un nabzını kontrol ettim. Ağız içi kontrolünün yapıp ağız içine baktım. Nabız kontrolünde elinden nabız kontrolünü yapamadım soğuktu. Boynundan yaptım. Nabzının düşük olduğunu gördüm. Oksijen tüpünü takmıştım. Oksijen tüpünü çıkardığımda nefes kontrolü yaptığımda kalbinin durduğunu ve nefes alamadığını fark ettim. Tekrar boynundan nabzına baktığımda 3'te 1 nabzının attığını gördüm kalp masajına başladım. Ambulans iki üç kere daha arandı. Ambulans 35-40 dakika sonra geldi. Ambulans gelene kadar da kalp masajına devam ettim. Ambulans ekibi gelince de Uğur'u gelen ambulans görevlilerine teslim ettim. Gelenlerden birisi kalp masajına devam etti. 1 ampul Adrenalini verdim. Açılan damar yolundan adrenalini verdiler. Uğur'a başkaca ilaç verilmedi. Sonra Uğur'u ambulans ile götürdüler. Hastaneye gidecektim gitmeden önce saat 19.10 ya da 19.30 sularında Mehmet Özkan Tıraş beni arayarak Uğur'un vefat ettiğini söyledi. Yine de durumunu merak ettiğimden ve yanında bulunmak istediğimden hastaneye gittim. Solyen 4 isimli ilacı Uğur'a günde 400 mg'dan 2 kez toplamda 800 mg veriliyordu. Mazhar Osman'a gittikten sonra ilaç yazıldı. Mazhar Osman'da verilip verilmediğini bilmiyorum. 1 buçuk aydır da günde iki kere tam hatırlamamakla birlikte sabah öğlen ya da sabah akşam ağızdan veriyorduk. Günde 800 mg veriyordum. İlaçlarında eksik yoktu ben fazladan vermedim başkasının da verdiğini düşünmüyorum" dedi. Diğer sanıklar da benzer ifadeler kullanarak suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep etti.

'UĞUR'UN EL VE AYAKLARINDA MORLUK VARDI'

Müşteki anne Dilek Barut, "Oğlum otizm ve epilepsi hastasıdır. Daha önceden başka kurumlarda da tedavi gördü. Son olarak Mor Menekşe Bakım Merkezine vermiştik. Tedavisine orada devam edilmekteydi. Orada kalırken aynı zamanda Mazhar Osman Hastanesi'nde yatarak birlikte tedavi gördü. Çıkışta tekrar Mor Menekşe Bakım merkezine alındı. Olay tarihinde 1 Kasım 2024 tarihinde oğlum doktor Mazhar Osman Hastanesi'nden taburcu olup Mor Menekşe Bakım evine getirildiği gün kurum müdürü Aybüke Liman WhatsApp üzerinden bana 'Uğur'un el ve ayaklarında bağlanmaya bağlı kızarıklık ve morartı olduğunu, bunun bizimle bir bağlantısı yoktur' şeklinde mesaj gönderdi. Mesaj dışında bana herhangi bir görüntü göndermedi" dedi.

'BANA OĞLUMUN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER'

Anne Barut "Aradan biraz zaman geçti ve ben oğlumu Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Darbeye bağlı olduğunu söyledi doktor. Kuruma geri getirip bıraktım. İlaçlarıyla birlikte oğlumu teslim ettim. Tedaviden sonra bu sanıkların kurumuna teslim edildi. Olay günü 13.32 de görüntülü olarak kurum görevlileri tarafından arandım. Oğlum Uğur'u da gördüm. Sakinleşmesi için birtakım şeyler söyledim. Oğlum sakinleşmedi yatağın üstündeydi. Yanında iki erkek görevli vardı. Uğur'u tutmaya çalışıyorlardı. Uğur telefona tekme attı görüntü ve görüşme kesildi. Sonrasında normal telefon ile arandım. Uğur'un sakinleşmediğini söylediler. Bana, tekrardan müdahale edip sakinleştireceklerini söylediler. İkinci kez görüntülü olarak aranmadım. İlk görüntülü aramadan sonra normal telefon görüşmesinde başkaca bir şey söylenmediği için oğlumun sakinleştiği düşüncesine kapıldım. Akşama kadar bana haber verilmedi. Kendilerine ben de ulaşamadım. 19.56 saatleri sırasında Fatma Özbahçeci adında bir kadın aradı. Ağlamaklı bir ses tonuyla bana oğlumun hastanede olduğunu kalbinin durduğunu kurtulamadığını söyledi. Hastaneye gittiğimde bana oğlumun ölümünün şüpheli olduğunu şikayetçi olup olmadığımı sordular. Ben de şikayetçi olduğumu söyledim ifademi verdim. Oğlumun ölümüne sebep olan sanıkların cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

SAVCI TUTUKLANMLARINI İSTEDİ

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Çilem Koçer, Aybüke Liman, Sabahat Taş, Mehmet Özkan Tıraş ve Yunus Emre Eşin'in kötü muamele ve ihmali davranışları sonucu ölümün meydana geldiğinin sabit olduğunu belirtti. Adli Tıp raporuna göre, ölümüne neden olan ilaçların sağlık personeli Sabahat Taş tarafından verildiği ya da ihmali sonucu yaklaşık 30 kat fazla dozda alındığı kanaatine varıldığını kaydetti. Kurum müdürü Aybüke Liman'ın gerekli denetimi sağlamadığını ifade eden savcı, eylemin 'ihmali davranışla kasten öldürme' kapsamında değerlendirilebileceğini, atılı suçların katalog suçlardan olduğunu ve kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirterek sanıkların tutuklanmasını talep etti.

DURUŞMA 24 HAZİRAN'A ERTELEDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Aybüke Liman, Çilem Köçer, Mehmet Özkan Tıraş, Sabahat Taş ve Yunus Emre Eşin hakkında verilen 'yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol' tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Haziran tarihine erteledi.

