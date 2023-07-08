Beylikdüzü'nde Depo Olarak Kullanılan Çadırda Yangın Çıktı

Beylikdüzü'nde bir gösteri merkezinin depo olarak kullanılan çadırında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın sonucunda çadır ve içindeki eşyalar küle döndü. Görevli olan Özdemir Turan, yangında sinema makineleri, pikaplar, tarihi radyolar gibi birçok malzemenin yanı sıra sihirbazlık malzemelerinin de zarar gördüğünü belirtti.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir gösteri merkezinin depo olarak kullanılan çadırında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm malzemeleri sararken, görevli Özdemir Turan, "Sinema makineleri, pikaplar, tarihi radyolar hepsi gitti. Manevi değeri çok yüksek maddi zararı da. Çadırımdaki sihirbazlık malzemeleri 1 trilyonu geçer. 2-3 trilyon gitti bugünkü paraya göre " diye konuştu. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren Korkmaz Beylikdüzü Sinema Güncel Haberler