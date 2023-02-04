Burun ameliyatı sonrası uyanmayan genç kadını başka hastaneye sevk ettiler, ölüm haberi geldi! Ailesi isyanda

Dün saat 13.00 sıralarında, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Seher Kılıççı, burun estetiği ameliyatı için tıp merkezine gitti. Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher Kılıççı, daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı. Kılıççı, farklı bir hastaneye sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.

İHMAL İDDİASI VAR

İhbar üzerine polis ihceleme başlattı. Kılıççı'nın cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kılıççı'nın ailesi ihmal iddiasında bulundu. Seher Kılıççı'nın başka bir hastaneye götürülmesi sırasında olup bitenin tıp merkezi yetkilileri tarafından kendilerine hiçbir şekilde sorulmadığını belirten amca Adnan Kılıççı,tepki gösterdi.

"AMBULANS ÖLÜ OLARAK GETİRMİŞ"

Amca Kılıççı, "Şikayet edeceğim. Öldükten sonra hastaneye taşıdıklarını söylediler. Taşınan hastane ile iletişim kurdum ve götüren ambulansın ölü olarak getirdiğini söyledi. Sorumlular hastaneyi aramadılar ve ne olduğunu bir kez bile sormadılar. Sen öldürüp başka yere gönderiyorsun, neden sormuyorsun? Neden araştırmıyorsun? Neden 'Ne oldu' diyemiyorsun? Burnunu ameliyat ettirmek için gitti. Güvenlik görevlisiydi, memurdu. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu. Saat 13.00 gibi haberi aldım ama tıp merkezine gitmedim çünkü belki yanlış bir hareket yapıp suçlu duruma düşerim diye gitmedim. Ölü olarak gönderilen hastaneye detaylı sordum. Bu şahıslar ne aramışlar ne sormuşlar. Zaten canlı gitmemiş. Hastane ölü de gelse almak zorundaymış. Ambulanstaki çalışanlar da ölü olarak getirildiğini doğrulamış. Hukuki olarak bu süreci yürüteceğiz. İhmal olmazsa en azından insan sahip çıkar. Gereken neyse yapacağız. Sen bir şey yapmışsın, kurşun sıkmamışsın ama ameliyat ile öldürmüşsün. Neden sahip çıkmadın? Gönderdiğin yere neden sormadın? Hayalleri vardı. Yoksa neden üniversite okuduktan sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim görsün?" dedi. İddiaların hedefindeki tıp merkezi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verilmek üzere Silivri'ye götürüldü. Kılıççı'nın cenazesi bugün Silivri Zeki Çevik Camii'nde kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlandı. Kılıççı'nın tabutun üstüne ise gelinlik konuldu.