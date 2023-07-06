Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde Yıkım Sırasında Olaylar Çıktı

BEYLİKDÜZÜ Gürpınar Sahili'nde yıkım sırasında olaylar çıktı. İBB'ye bağlı ekiplere saldıran grup, silah ve bıçak çekip havaya ateş açtı.< Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde kaçak yapıldığı belirlenen spor tesisinin yıkımı için İBB'ye bağlı ekipler sabah saatlerinde harekete geçti. Ancak spor tesisinin etrafını kapatan 15 kişilik grup ekiplere karşı koydu. İş makinelerinin önüne sanayi tipi tüpler koyan grup, kepçelerin üstüne de çıktı. İş makinelerinin harekete geçmesi üzerine gruptakiler bıçak ve silah çekti. Bir kişi silahı zabıta ekiplerine defalarca doğrultup ateş etmekle tehdit etti. Ekiplerin ilerlemesi üzerine silahlı kişi havaya ateş açtı. Grubun pitbull cinsi köpeği de ekiplerin üzerine salmasıyla bir polis memurunun yaralandığı öğrenildi. Bir görevliyi bıçakla yaralayan grubun attığı gaz bombasını bir personelin göğsüne isabet ettiği kaydedildi. İki İBB çalışanı ve polis memuru hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Olayların ardından yıkımın gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel