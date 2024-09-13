Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' uygulaması tüm Türkiye'de model haline geldi

Beylikdüzü Belediyesi'nin 2022 yılında hayata geçirdiği 'Beslenme Saati' uygulamasında dördüncü dönem başladı. Beylikdüzü'nün 10 mahallesinde, 35 merkezde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına bugüne kadar 470 bin beslenme paketi ulaştırıldı. Beslenme Saati uygulamasıyla; çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra okuldaki başarılarının artırılması ve toplumsal eşitsizliğin azaltması hedefleniyor. Uzmanlar eşliğinde hazırlanan, çocukların ihtiyaçları olan bir öğün, her gün ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Program detaylarını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'nde bulunan Beylikdüzü Mutfak'ta kamuoyuyla paylaştı.

'BESLENME SAATİ BİR SOSYAL ADALET PROJESİDİR'

Beslenme Saati'nin bir sosyal adalet projesi olduğunu ifade eden Başkan Çalık, "Ne mutlu ki, Beylikdüzü'nde başlattığımız bu proje, artık Türkiye genelinde birçok belediyeye ilham veren bir hareket haline geldi. Hepimiz, bir çocuğun gözündeki ışığın dünyaya bedel olduğunu biliyoruz. Bu ışığı görmek benim için her şeye değer. Beylikdüzü'nde bu ışığı çoğaltmak ve çocuklarımızı her sabah okula gülen yüzlerle uğurlamak, yıllardır en büyük önceliğimiz" dedi.

'UYGULAMAMIZ TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK YERİNDEKİ BELEDİYELERE İLHAM VERDİ'

Beslenme Saati uygulamasıyla 2024-2025 eğitim öğretim döneminde bin 500 çocuğa ulaşılacağını belirten Başkan Çalık, "Başlangıçta amacımız hiçbir çocuğun aç kalmamasıydı. Fakat biliyoruz ki mesele sadece karın doyurmak değil. Mesele, o çocukların okulda başarılı olmalarını ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak. Bugün gururla söylüyorum ki, Beslenme Saati sadece Beylikdüzü'nde kalmadı, Türkiye'nin pek çok yerindeki belediyelere ilham verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, birçok belediye bu projeyi kendi bölgelerinde hayata geçiriyor. Böylece Beslenme Saati, yerel bir sosyal hizmet olmaktan çıkıp ülke genelinde bir model haline geldi. Sayın Ekrem İmamoğlu liderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin okul beslenmesi konusunda yaptığı atılımlar çok büyük önem taşıyor. Beslenme hakkını temin etmek sadece yerel yönetimlerin değil, merkezi yönetimin de sorumluluğu olmalıdır" diye konuştu.

'AYINDLIK YARINLAR İNŞA EDECEĞİZ'

'Beslenme Saati bir yardım değil, haktır' diyen Çalık, "Çocuklarımızın, bu ülkenin aydınlık geleceğine güçlü bir adım atabilmeleri için gereken en temel koşullardan biridir. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu projeyi büyütmek ve yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir çocuğumuzun eğitim hayatına eksik başlamasına izin vermeyeceğiz. Hep birlikte daha güzel, daha aydınlık yarınlar inşa edeceğiz. Bugün Beylikdüzü'nde ve İstanbul'da, yarın tüm Türkiye'de. Bu ülkenin çocukları için çalışan, hiçbir ayrım yapmaksızın kalbi Türkiye'nin çocuklarıyla atan birileri var ve hep olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.