Beykoz Belediye Meclisinde, tutuklu belediye başkanı Köseler'in mektubu konuşuldu

Beykoz Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, "İhaleye fesat karıştırma" suçu ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin??????? Köseler'in cezaevinden yazdığı ve imar izinleriyle ilgili belediye yönetimini eleştirdiği mektubu gündeme geldi.

Beykoz Belediye Meclisi temmuz ayı ilk birleşimi, Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı bölümde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, son dönemde belediye başkanvekili Gürzel'e yönelik CHP'lilerin talihsiz ve hadsiz ifadeler kullandığını ve bunların da kamuoyuna yansıdığını söyledi.

CHP'nin 15 aydır belediyeyi yönettiğini ancak AK Parti ile değil reddimiras yaparak kendisiyle yarıştığını ifade eden Deliak, "Bu hususta ben bir kadın olması dolayısıyla da sayın başkanvekiline yönelik ifade edilen bazı talihsiz sözleri doğru bulmadığımı, kınadığımı ifade etmek isterim." dedi.

"Yanlış karardan dönülsün"

Şehir Hatları'na bağlı İstinye-Çubuklu Arabalı Feribotu'nun ay sonunda hizmete kapanmasına ilişkin de konuşan Deliak, hattın AK Parti döneminde başladığını, bundan Beykoz ve Sarıyer dışında yaşayan vatandaşların da istifade ettiğini ve trafiğe de ciddi katkılarının bulunduğunu dile getirdi.

Hizmete son verilecek olmasına tepki gösteren Deliak, "Bu Beykozlulara bir saygısızlıktır. Beykozlunun zaten ulaşım problemi vardır. Beykoz'da trafik sıkıntılıdır ve insanların Avrupa Yakası'na geçmek için ciddi anlamda kullandığı alternatif teşkil eden önemli bir hizmeti siz hangi gerekçeyle Beykozlunun elinden alıyorsunuz? Bu son derece yanlış bir uygulamadır. İBB nezdinde bu yanlış karardan dönülsün." ifadesini kullandı.

Son dönemde ilçede çok fazla hafriyat kamyonu ve beton mikseri hareketliliği bulunduğuna işaret eden Deliak, kaçak inşaat yapıldığı iddialarına ilişkin belediye yönetimini harekete geçmeye davet etti.

Yolsuzluk operasyonu neticesinde tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından paylaşılan mektubunda, Belediye Başkanvekili Gürzel'e yönelik bazı ifadelerinin bulunduğunu aktaran Deliak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mektupta, emanetin layıkıyla muhafaza edilmediği gibi ifadeler yer alıyor. Diyor ki 'Beykozlu'yu mağdur edecek, sakıncalı bulduğum bazı gruplarla gizli kapılar ardında yine onay vermediğim ekiplerce, verilmemesi gereken kritik imar izinlerinin verilme safhasında olduğunu da öğrenmiş bulunuyorum. Bu sürece Beykozlular sahip çıkmalıdır'. Yani diyor ki benim Beykoz Belediyesinden, yönetiminden bir umudum yok. Seçilmiş sıfatını taşıyan bir belediye başkanı bunu söylüyorsa mutlaka bildiği bir şeyler var. Beykoz Belediyesinin artık bu tarz yanlışlıklara, usulsüzlüklere tahammülü kalmamıştır."

Başkanvekili Gürzel, Köseler'in iddialarına yanıt verdi

Deliak'ın ardından konuşan Beykoz Belediye Başkanvekili Gürzel ise iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Mektupta bahsedildiği gibi farklı bir imar planının bulunmadığını belirten Gürzel, "Biz sadece Beykozluların hayrına, geçmiş dönemden gelen plansız yerlerin planlanması, TVK'ye (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) planların gönderilmesi ve buradan çıkışın hızlandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda seçilmiş belediye başkanımız Alaattin Köseler'in de ben doğru bilgilendirilmediğini düşünüyorum. O yüzden bu tarz bir mektup yazdığına inancım tamdır. Kimsenin kapalı kapılar ardında farklı bir imar yapılanması, daha doğrusu bir suça teşvik, bir suça götürme durumu yoktur. Bu böyle bir şeyin mümkünatı yoktur. Alaattin Bey'den sonra aldığımız görevi son derece şeffaf, hukuka, yönetmeliklere uygun yürütüyoruz. Böyle yürütmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

"İBB'nin böyle bir açığı sübvanse etmesi oldukça zor"

CHP'li Meclis Üyesi Gökhan Taneri Vural da söz alarak İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın ay sonunda kapanacak olmasına ilişkin görüşlerini aktardı.

Taşımacılık işini yapan firmanın sözleşme süresinin dolduğunu ve yenilemek için yüksek bir meblağ talep ettiğini vurgulayan Vural, şu bilgileri verdi:

"Dokuz yıldır çalışan şirket burada fahiş bir zam yapmakta. Ben sabahleyin İBB Ulaşım Daire Başkanımızla, Şehir Hatları Genel Müdürümüzle konuştum. Bu konuda bir izahat verebilmek için. 100 milyonluk bir zarar maalesef büyük delik açıyor. Bu şartlar altında İBB'nin günümüz şartlarında böyle bir açığı sübvanse etmesi oldukça zor. Kaldı ki bunun karşılığı çok daha fazla şeyler yapılabilir. Ama devam da edilebilir. Bir anlaşma sürecinde şu anda."

CHP içinde kavga yaşandığı iddiasına ilişkin ise Vural, "Bizim içimizde kavga yok. Varsa da hemen çözüyoruz. Çok uzun yıllardır bu işi yapmış olmaktan zaten antrenmanlıyız. Yani kavga da etsek çabuk toparlıyoruz işi. Artık dışarıya da yansıtmamayı öğrendik." sözlerini sarf etti.

Mecliste ayrıca Erol Açıkalın'ın belediye başkan yardımcısı kadrosuna atanmasıyla ilgili bilgi paylaşıldı.