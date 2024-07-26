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Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Beyazıt istasyonunda bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Beyazıt istasyonunda bir kişi, durağa giriş yapan tramvayın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tramvayın altında kalan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahsın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Metro İstanbul'dan açıklama

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ray hattına atlayan yolcu sebebiyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

İstasyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan ikinci paylaşımda, seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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