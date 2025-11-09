Beyaz Öncü Kelebeği Güneydoğu Anadolu'yu Renklendiriyor

TÜRKİYE'de sonbahar aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülen beyaz öncü kelebeği Belenois aurota, Diyarbakır ve Siirt'te meraları renklendirdi.

Diyarbakır ve Siirt'te sonbaharda meralar, sahra altı Afrika'dan Madagaskar, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Tacikistan ile Hint yarımadasına uzanan çok geniş bir yelpazede yayılış gösteren beyaz öncü kelebeğiyle renklendi. Kapari bitkisini çok seven ve pupalarını da burada bu bitki üzerinde bırakıp buradan beslenen kelebek, kasım ayının son günlerine dek Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gözlenebilecek.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, "Beyaz öncü kelebeği, ülkemizde eylül ve kasım sonlarına doğru görülen bir tür. Daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteriyor. Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman illerinde görülüyor. Son zamanlarda Siirt'te sürü oluşturdukları gözlemlendi. Tabii bunları görmek isteyen doğaseverler buralara gidip bunları gözlemleyebilirler. Bunların yaşam tarzları şöyle, daha çok kapari bitkisini seviyor bunlar. Yumurtalarını oralara yakın bir yere bırakıyorlar. Tırtılları kapari bitkisinin yapraklarıyla besleniyor ve daha sonra buralarda pupa haline geçiyorlar. Pupalarını da kapari bitkilerinin üzerinde görmek bazen mümkün olabiliyor. Bunların tabii Afrika'da olan türleri göç ediyorlar. Dolayısıyla milyonlarca sayıya ulaşıyorlar. Afrika'da bulunanların göçü izleniyor ama bizim bu bölgemizde daha öyle bir göç konusu değildir. Normalde köken olarak birçok yere dağılmış durumdalar. Tabii ki oradan da buraya ulaşma olasılıkları var ama genel olarak burada bulunan türler bunlar. Hava olayları da bunlara uygun olduğu için burada daha iyi bir şekilde yayılış gösterebiliyorlar. Kapari bitkisi onlar için elzem bir bitkidir" dedi.