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BEÜ'de 2026-2027 akademik yılı törenle başladı, 15 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor

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BEÜ'de 2026-2027 akademik yılı törenle başladı, 15 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor
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Bitlis Eren Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılının açılış töreni gerçekleştirildi. Törende Vali Ahmet Karakaya ve Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş konuştu; üniversitede 15 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) 2026-2027 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Üniversitenin merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, törende yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın üniversite camiası ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Üniversitelerin bilimsel gelişimin yanı sıra şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında da önemli rol üstlendiğini belirten Karakaya, üniversite ile şehir arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da üniversitenin akademik gelişimi ve gelecek hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Üniversitede 15 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Elmastaş, turizm alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarına, tıp fakültesinin eğitim faaliyetlerine başlamasına ve sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlara değindi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, törende "Türkiye Yüzyılı'nda Toplumsal Bütünleşme" konulu açılış dersini verdi.

Babacan, toplumsal bütünleşmenin önemine değinerek Türkiye Yüzyılı perspektifinde toplumsal birlikteliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, Baro Başkanı Muhammed Emin Acar, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, akademisyenler ve kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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