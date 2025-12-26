Belediye, düşen beton parçaları için kat maliklerini uyarmış; baba-kızın yaralandığı olayda hapis istemi

KONYA'da kaldırımda yürüyen Mehmet Candan (37) ile kızı Almina Günay Candan'ın (6), binadan düşen beton sıvı parçalarıyla yaralanmasına ilişkin 12 mülk sahibi hakkında 'Bilinçli taksirle yaralama' suçundan 7 yıl 6'şara kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Avukat Seda Nur Durmaz Yozgat, "Duruşma sonucunda kat maliklerinin cezalandırılmasını bekliyoruz. Çünkü Akşehir Belediyesi tarafından daha önce uyarılmış olmalarına rağmen herhangi bir tadilat yaptırmayarak, müvekkillerimin bu sebeple bilinçli taksirle yaralanmalarına sebep vermişlerdir" dedi.

Akşehir'de oturan Mehmet Candan, eşi Fadime Candan ve kızı Almina Günay Candan, 2 Ağustos 2023'te mobilya alışverişi için evden çıktı. Candan ailesi, İnönü Caddesi'ndeki kaldırımda yürürken 4 katlı binadan beton sıva parçaları düştü. Düşen parçalar baba ile kızına isabet etti, Fadime Candan olaydan yara almadan kurtuldu. Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, daha sonra Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Candan'ın omurga ve kaburgalarında kırık oluşurken, başından yaralanan Almina Günay'ın sol el ve ayağı felç oldu. Baba Candan, tedavisinin ardından taburcu olurken, yürümekte güçlük çeken Almina Günay Candan'ın fizik tedavisi sürüyor.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olayın ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Binadaki 12 mülk sahibi hakkında 'Bilinçli taksirle yaralama' suçundan 7 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaya ilişkin bilgi veren Candan ailesinin avukatı Seda Nur Durmaz Yozgat, "Mahkeme süreci henüz yeni başlayacak, önümüzdeki günlerde duruşması olacaktır. Duruşma sonucunda kat maliklerinin cezalandırılmasını bekliyoruz. Çünkü Akşehir Belediyesi tarafından daha önce uyarılmış olmalarına rağmen herhangi bir tadilat yaptırmayarak, müvekkillerimin bu sebeple bilinçli taksirle yaralanmalarına sebep vermişlerdir" dedi.

'HİÇBİR ÖNLEM ALINMAMIŞ'

Mehmet Candan, yaşananları anlatarak, "2 aylık bir tedavi sürecimiz oldu. Kaburgamda kırıklar vardı, ayağımda kırıklar vardı. Kızım, beyin kanaması ve ameliyatı geçirdi. Ameliyattan sonra sol ayak ve elinde kısmi felç gerçekleşti. Şu anda tedavisi Akşehir'de devam ediyor. 2,5 yıldır fizik tedavi alıyoruz. İyileşmesi için çaba gösteriyoruz. Nöroloji kontrollerimiz devam ediyor. Böyle bir sıkıntıyı yaşatan, bunları ihmal edenlerin sorumluların cezasını almasını istiyorum. Kızımız çok sıkıntı çekiyor ve hala yürümekte zorlanıyor. Düzgün yürümesi için uğraşıyoruz. Olaydan 2 hafta önce beton parçalarının düştüğünü söylüyorlardı ve hiçbir şey olmamış gibi tekrar kaldırıp, devam etmişler. Hiçbir önlem alınmamış. Belediyenin uyarısına rağmen gerekli işlemler yapılmamış. Hiçbir sorumluluk yok. Bize hala binanın o şekilde devam ettiğini ve hiçbir tamirat-tadilat yapılmadığını söylüyorlar" diye konuştu.

'ÇOK AĞIR BİR DUYGU'

Sorumluların cezalandırılmasını isteyen Fadime Candan ise şunları söyledi:

"Benim çocuğumun yaşadığını hiçbir çocuk yaşamasın. Eşim ve kızım, gözümün önünde ölümden döndüler. Orada benim ne yaşayıp, hissettiğimi hiçbir anne anlayamaz. Evlat korkusu, eş korkusu, ben bunu kimseye anlatamam. Doktor gelip bana, 'Kızının ameliyattan yüzde 80 çıkamama ihtimali var' demesi beni korkuttu. Ben bunu hiç kimseye anlatamam. Hala arkadaşlarının yanında yürüyüşü bozuk şekilde onlara yetişmeye çalışıyor. Bunu görmek ve yaşamak, çok ağır bir duygu ve ben bunu düzeltemiyorum. Götürdüğüm doktorların hepsi başka bir şey söylüyor. Her doktorun dediğini yapmaya çalışıyoruz. Çocuğumun bunu yaşamasını istemiyorum. Benim çocuğum çok neşeli bir çocuktu, çok eğlenceli, hayat dolu bir çocuktu. Şu anda arkadaşlarıyla koşu yarışına giriyor ve geri kalıyor. Bisiklete binemiyor. Bisiklete bindiği zaman ayağını pedala bağlamak zorunda kalıyorum ve dengesi bozuluyor, düşüyor. Bunu görmek, anne ve baba için çok ağır bir duygu. Evladımın bunu yaşamasını istemiyorum. Buna sebep olanların çok ağır ceza almalarını istiyorum."

'BENİM YAŞADIĞIMI KİMSE YAŞAMASIN'

Bu yıl ilkokul birinci sınıfa başlayan Almina Günay Candan da "Benim yaşadığımı kimse yaşamasın. Çok zor bir süreç yaşadım, yapabildiğim kadar iyileşmeyi deniyorum. Apartmanı bozuk olanlar, bunları tamir edin. Kimsenin başına düşmesin ve bizim gibi olmasın" dedi.