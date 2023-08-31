İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ZAFER COŞKUSU CANDAN ERÇETİN KONSERİ İLE KUTLANDI-1

BEŞİKTAŞ Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılını gelenekselleşen fener alayı yürüyüşü ve Candan Erçetin konseriyle kutladı. Kutlamalara Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat öncülük ederek 'Beşiktaş yine en tarihi en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı bir günü kutluyoruz bugün. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı tüm yurtta olduğu gibi Beşiktaş'ta da büyük bir coşkuyla kutlandı. Beşiktaş'ın tüm noktalarında ses araçları ve bando, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu marşlarla kutladı. İlçe sakinleri de marşlara pencere ve balkonlarından Türk bayrağı sallayarak eşlik etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalar akşam saatlerinde Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası önünde gerçekleşen fener alayı yürüyüşü ile devam etti. Binlerce vatandaş ellerinde fener alayı ve bayraklarla Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'na yürüdü.

'DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR GÜNÜ KUTLUYORUZ"

Konser öncesi sahneye çıkarak konuşma gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları söyledi:

'Beşiktaş yine en tarihi en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı bir günü kutluyoruz bugün. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu parklarda festivaller yaptık tam da festivallerin yasaklandığı dönemde. Bir araya geldik, eğlendik ve çok coşkulu günleri yaşadık ama bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor bu park. Gerçekten Beşiktaş milli bayramları en coşkuyla kutlayan ilçelerimizden bir tanesidir. Beşiktaş demek demokrasi demek, Beşiktaş demek hürriyet demek, Beşiktaş demek Cumhuriyet demek. Beşiktaş demek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk demektir. Zafere giden yolda ilk adım Beşiktaş'ta atılmıştır. 16 Mayıs'ta Ulu Önder, Akaretlerdeki evinden çıkarak Beşiktaş İskelesi'ne giderek Kartal İstimbotuna binip Bandırma Vapuru'na binmiş Samsun'a çıkmış ve Kurtuluş Savaşını başlatmıştır. Daha ordu müfettişiyken bütün Kurtuluş Savaşı planlarını Dolmabahçe'deki karargahtan yönetmiştir. Düşman kuvvetleri Dolmabahçe'ye geldiklerinde Ata'mızın "Geldikleri gibi giderler" dediği yerin adıdır Beşiktaş. Beşiktaş, hep emanetine en büyük coşkuyla sahip çıkmıştır ve bugünden sonra da sahip çıkacağına bu güzel kalabalıktan görebiliyoruz. Bizler Ata'mızın emanetine, Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbir baskı hiçbir yasak bu emanete sahip çıkmaktan bizi alıkoyamayacak. Biz Cumhuriyetimizi eninde sonunda demokrasiyle taçlandıracağız."

CANDAN ERÇETİN ZAFER COŞKUSUNA ŞARKILARIYLA ORTAK OLDU

Yürüyüş sonrası Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda Lapstekin sahne alarak Dj performansı sergiledi. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise ünlü sanatçı Candan Erçetin sahneye çıktı. Sanatçı en sevilen şarkılarını Beşiktaş halkı için zaferin 101'inci yılında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda seslendirdi.

'ATATÜRK'E ONUN İLKE VE İNKLAPLARINA SAHİP ÇIKAN SANATÇI"

Konser sırasında sahneye çıkan Başkan Rıza Akpolat ünlü sanatçı Candan Erçetin ve ekibi adına Tema Vakfı'na yapılan fidan bağışı plaketini takdim ederek sanatçıya, 'Gerçekten bir Cumhuriyet sevdalısı. Cumhuriyete, Cumhuriyet devrimlerine, Atatürk'e, onun ilkelerine ve inkılaplarına her dönem, her durumda sahip çıkan bir sanatçıyı burada ağırlıyor olmaktan çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Mütevazı değiliz. Burası İstanbul'un en güzel parklarından bir tanesidir. Ama sizinle çok daha güzel çok daha aydınlık oldu. İyi ki varsınız. Size ve müzisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Candan Erçetin ise, '30 Ağustos, dünya tarihinde bu kadar keskin ve tek büyük zafer olarak yazılmış. Başka da bir savaşın böyle bir sonucu olmamış. Bize bu günlerimizi hazırlamak ve emanet etmek için kanını akıtmış, canını vermiş, herkesi minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

'ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA MİNNETTARIZ"

Yürüyüşe katılan 20 yaşındaki Rümeysa Vaş, 'Levent'ten başladık, bu parka kadar yürüdük. Gayet eğlenceliydi, ben çok keyif aldım. Uzun zamandır gelmek istiyordum. Caddede yürüyüş yapılmadı. Bu yüzden biraz üzgünüm açıkçası. Ama burada yürüyüş olduğu için Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Huzurevinden arkadaşlarıyla Candan Erçetin konserini izlemeye gelen 70 yaşındaki Nurhayat Canman ise duygularını şu şekilde ifade etti:

'Mutluyuz, Allah Atatürk'ten ve silah arkadaşlarından razı olsun. Bizi bugünlere ulaştırdılar. Onlara minnettarız. Duygularım sonsuz, çok duygusal günler geçiriyoruz. Ne mutlu bize ki onların sayesinde bugünlere erişebildik. Ben ve arkadaşlarım da Candan Erçetin'i çok seviyoruz. O yüzden konseri izlemeye geldik."