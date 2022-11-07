BEŞİKTAŞ'TA TARİHİ ESER OPERASYONU: SULTAN ABDÜLMECİT TUĞRALI VAKFİYE ELE GEÇİRİLDİ

BEŞİKTAŞ'ta bir iş yerine yapılan operasyonda, Sultan Abdülmecit tuğralı, bir vakfın koşullarını belirten belge anlamına gelen vakfiye ile birlikte, tarihi eser niteliğinde bin 638 parça halı ve kilim, takunya, sandık, sandık kapağı, seramik, ahşap obje ile 5 adet yabani hayvan derisi ele geçirildi.

BEŞİKTAŞ'ta bir iş yerine yapılan operasyonda, Sultan Abdülmecit tuğralı, bir vakfın koşullarını belirten belge anlamına gelen vakfiye ile birlikte, tarihi eser niteliğinde bin 638 parça halı ve kilim, takunya, sandık, sandık kapağı, seramik, ahşap obje ile 5 adet yabani hayvan derisi ele geçirildi. Eserlerin Osmanlı'nın farklı dönemlerine ait olduğu değerlendirilirken, operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'taki bir iş yerinde tarihi eserler olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adresi bir süre izlemeye aldı. İş yerine gelenleri de fiziki ve teknik takibe alan polis, 4 Kasım Cuma günü operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramalarda, Sultan Abdülmecit tuğrası bulunan, bir vakfın koşullarını belirten belge anlamına gelen vakfiye, 16 çift takunya, 27 halı ve kilim, 13 ahşap sandık, 18 sandık kapağı, 88 musluk ve aksamları, 5 Hristiyan etkileri taşıyan ikonalar, 43 bakır ibrik ve sürahi, 24 metal tepsi, 8 çerçeveli hat levha, 30 harita ile birlikte çok sayıda farklı desenlerde seramik, kitap yaprağı, mühür, bıçak, fincan, silah ve obje ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramalarda ayrıca özellikle, batılılaşma dönemi Osmanlı, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerine ait olduğu düşünülen çok sayıda ahşap eser ile birlikte farklı ebatlarda obje de bulundu. iş yerinde ele geçirilen tarihi eserlerin toplam bin 638 parça olduğu belirlendi. Aramalarda, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altında bulunan 5 yabani hayvana ait deri de ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-İş yerine baskın yapılması

-İş yerinde arama yapılması

-Ele geçirilen eserlerden görüntü

-Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesinden görüntü

-Detaylar