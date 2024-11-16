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Midyeci Ahmet'e pompalı tüfekli saldırı kamerada

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Beşiktaş'ta iki ay önce Midyeci Ahmet'de düzenlenen dört müşterinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde 1 Eylül Pazar günü saat 02.30 sıralarında Midyeci Ahmet'e düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

'GERİ GELECEĞİZ' DEYİP POMPALI TÜFEKLE SALDIRDILAR

Midyeci Ahmet'e gelen 3 kişi "sıra" meselesinden çalışanlarla tartıştı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. 3 müşteri "geri geleceğiz" şeklinde tehditler savurduktan sonra iş yerinden ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra motosikletle gelen kasklı iki şüpheliden biri içeride müşteriler yemek yerken pompalı tüfekle ateş açtı. İş yeri çalışanlarından biri silahla diğeri ise kaldırımdan aldığı taşla saldırganlara karşılık verdi.

DÖRT MÜŞTERİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Ortalığın bir anda karıştığı saldırıda müşterilerden İbrahim K. (24) ve Osman B. (34) ayağından, Tuna A. (19) bacağından, Umut Atahan A. (22) ise bacağından ve kalçasından yaralandı. Tüfekten çıkan 2 adet kurşun ise iş yerine isabet etti. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

EVİNDE YAKALANDI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda motosikletten ateş açan saldırganın Ömer K. (25) olduğunu tespit etti. Kağıthane'de bir polis merkezine imzaya gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri Ömer K.'yi evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

POMPALI TÜFEK APARTMAN BOŞLUĞUNDA BULUNDU

Şüpheli ifadesinde olayı azmettiren kişinin Sercan U. (32) olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine ekipler Sercan U. ile eşi Hatice U'yu (28) gözaltına aldı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan pompalı tüfek apartman boşluğunda ele geçirildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP SALDIRIDAN SONRA TESLİM OLMUŞ

Polis ekipleri olayda motosikleti kullanan şüphelinin Ahmet U. (27) olduğunu belirledi. İncelemelerde Ahmet U'nun olay günü cezaevinden izinli çıktığı, saldırının sabahında ise cezaevine teslim olduğu tespit edildi.

Saldırıdan önce yaşanan arbedenin akabinde 3 şüpheliyi otomobiliyle almaya gelen Büşra A. (29) ile saldırıdan sonra motosikleti saklayan Melda Rabia U. (22) operasyon kapsamında yakalandı. Öte yandan; saldırganlara karşılık veren iş yeri çalışanı Mesut Ç. (37) de olayda kullandığı silahla beraber gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

İfade için emniyete götürülen 7 şüpheliden Ömer K.'nin 4, Sercan U.'nun 8, Ahmet U.'nun 12, Hatice U.'nun 1, Melda Rabia U.'nun 1, Büşra A.'nın 3 ve Mesut Ç.'nin de 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Ömer K. ile azmettirici Sercan U. "Kasten yaralama", "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklandı. Mesut Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ahmet U., Hatice U., Melda Rabia U. ve Büşra A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Midyeci Ahmet'e pompalı tüfekli saldırı kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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