Beşiktaş'ta iskelesi çöken restoranda çalışmalar tamamlandı Güncel Haberler Beşiktaş'ta iskelesinin çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı deniz kenarındaki restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sona erdi. Beşiktaş'ta iskelesinin çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı deniz kenarındaki restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sona erdi. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan 3 katlı restorandaki iskelenin çökmesinin ardından iş yeri personeli temizlik çalışması yaptı. Restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından caddede tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü. Tadilat çalışması sırasında aykırılık tespit edildiği öğrenildi Öte yandan, iskelesi çöken restoranın ekim ayında el değiştirdiği, yeni sahiplerinin restoranda tadilat çalışması başlattığı belirlendi. Belediye ekiplerince, tadilat sırasında yapıda iki kez aykırılık tespit edildiği ve restoranın mühürlendiği öğrenildi. Tescilli olan yapıda, aykırılığın restoran yetkilileri tarafından giderileceği söylenmesine rağmen mührün bozularak aykırı uygulamaya devam edildiği kaydedildi. Bebek'teki restoranın zemin katındaki camekanlı bölümde yerlerinden sökülen tente direkleri iskelenin denize çökmesine neden olmuş, yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Güncel Kaynak: AA / İlyas Kaçar Beşiktaş Zabıta Bebek Güncel Haberler

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