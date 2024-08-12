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Beşiktaş'ta Cip Kazası: Yokuştan Hızla Gelen Araç 4 Otomobile ve Bir Kadına Çarptı

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Beşiktaş'ta yokuştan hızla gelen bir cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen bir kadına çarptı. Kazada kadın ağır yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'ta yokuştan hızla gelen cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen bir kadına çarptı. Kazada cipin çarptığı kadın ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta dün saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip park halindeki 4 araca, ardından da yolda yürüyen bir kadına çarparak yan yattı. Aracın çarptığı D.K. adlı kadın ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, D.K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerinde hızla gelen cipin önce araçlara daha sonra da yolda yürüyen bir kadına çarparak yan yattığı görülüyor.

"ARAÇ SON SÜRAT GELMİŞ KADINA VURMUŞ"

Kazayı duyarak olay yerine koşan Hamit Aktürk, "Gece saat 04.00 gibiydi. Bomba patlar gibi, deprem olur gibi bir gümbürtü koptu. Kalktım dışarı baktım. Bir araç ters dönmüştü. Araba çok hızlı bir şekilde son sürat gelmiş. Kadına vurdu. Kadın, başka arabaya kafasını çarptı yere düştü. Ambulansı çağırdık. Konuşturduk. Şoförlerden biri yoktu. Mahalle sakinleri araçtan insanları çıkardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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