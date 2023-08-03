Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda Silahlı Saldırı Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vurulan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu öğrenilirken, polisin yaptığı çalışmada ise öldürülen gencin olaydan önce motosikletle önüne geldiği mekana kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Ayrıca mekanı bir süre önce devralan adamın ise işten çıkarttığı güvenlik görevlisini yüklü miktarda para istediği için çalışanlarıyla birlikte darp etmesi sonucu aralarında husumet olduğu bilgisine ulaşıldı.

Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vurulan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu öğrenilirken, polisin yaptığı çalışmada ise öldürülen gencin olaydan önce motosikletle önüne geldiği mekana kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine mekandan çıkan çalışanın, silahla kovaladığı saldırganı vurduğu öğrenildi. Ayrıca mekanı bir süre önce devralan adamın ise işten çıkarttığı güvenlik görevlisini yüklü miktarda para istediği için çalışanlarıyla birlikte darp etmesi sonucu aralarında husumet olduğu bilgisine ulaşıldı.

Beşiktaş Çarşı Sinanpaşa Mahallesi Köyiçi Sokak üstünde saat 01.15 sıralarında yaşanan olayda, motosikletle seyreden bir genç silahla açılan ateş sonucu vurularak yere düşmüştü. Olayın ardından ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Saldırgan genç hastanede hayatını kaybetti

Beyoğlu'ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sertan Taylan Hayal (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öldürülen Sertan Taylan Hayal'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Saldırı esnasında sokakta yürüyen Burak O. ve Önder Atakan K.'nin açılan ateş sonucu yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

Ateş açtığı mekanın çalışanı tarafından vuruldu

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda öldürülen Hayal'in olaydan önce sokak üzerindeki bir mekana motosikletlinin arkasında gelerek silahla kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Sesler üzerine mekandan silahla koşarak çıkan çalışanın motosikletli saldırganın peşinden koştuğu ve bir süre sonra ateş açtığı öğrenildi. Hayal boynundan yaralanarak yere yığılırken, sürücünün ise motosikleti olay yerinde bırakıp kaçtığı tespit edildi. Olay yerinden silahla birlikte kaçan saldırganın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Hayal'in mekana ateş açtığı silah ise polis tarafından ele geçirildi.

İşten çıkartılan görevli yüklü para istemiş

Öte yandan yaşanan olayın detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre bir süre önce mekan sahibinin sokakta bulunan başka bir mekanı devraldığı ve yıllardır orada çalışan bir güvenlik görevlisinin de işine son verdiği öğrenildi. İşten çıkartılan güvenlik görevlisinin mekan sahibinden yüklü miktarda para talep ettiği ancak alamaması üzerine mekan sahibi ve çalışanlar tarafından darp edildiği bilgisine ulaşıldı. Yaklaşık 1 hafta önce yaşanan olayla ilgili güvenlik görevlisiyle beraber darp edilen kişinin ise şikayetçi olduğu öğrenildi. Bu iki olayın birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Öldürülen şahıs suç makinesi çıktı

Diğer yandan öldürülen Sertan Taylan Hayal'in "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde ticareti" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu, polisin ise ateş açılan mekanda yaptığı aramada ise silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu öğrenilirken, polisin saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL