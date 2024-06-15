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Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisinde sokaklar karıştı. Yüzlerce gösterici ile polis arasında sert çatışmalar yaşandı. Bazı göstericiler ters kelepçe ile gözaltına alınırken, bir kişinin bayıldığı görüldü. Çıkan olaylarda çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Polis müdahalesi sonrası yürüyüş devam etti.

BERLİN'DE "FİLİSTİN" GÖSTERİSİ

Kreuzberg ilçesinde Südstern metro istasyonu yakınında yüzlerce kişi, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile "Gazze'de soykırımı durdurun", "Gazze'deki soykırım hepimizi etkiliyor", "Gazze'de son aylarda, tüm dünyada 4 yılda hayatını kaybeden çocuklardan daha fazla çocuk öldürüldü" ve İsrail'e yaptırım" yazılı dövizler taşıdı.

Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gösteride "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" ve "İşgale hayır" sloganları atıldı. Gneisenaustrasse metro istasyonuna gelindiğinde, polis göstericilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var

GÖZALTINA ALINIRKEN BAYILDI

Bazı göstericilere kelepçe takılırken bir eylemcinin de gözaltına alındığı sırada baygınlık geçirdiği görüldü. Polisin müdahalesi sonrası yürüyüşün devam etmesine izin verildi.

Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var

İSRAİL BAYRAKLARI AÇARAK PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Yürüyüş güzergahında bir grup, İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı. Polis, Filistin'e destek eylemine katılanlar ile provokasyon yapanlar arasına polis araçlarını koyarak gerilimin artmasını önledi. Ancak burada polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Filistin'e destek eylemi Oranien Meydanı'nda son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Almanya İsrail Berlin Gazze Dünya Güncel Haberler

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