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Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin destek gösterisinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Göstericiler 'soykırım' ve 'işgal' sloganları attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a karşı saldırılarını protesto etmek için Berlin'in Kreuzberg semtindeki Hallesches Tor metro istasyonu yakınında toplanan çok sayıda kişi, daha sonra şehir merkezine doğru yürüdü.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma, Filistin'de sağlık elemanlarını öldürmesine ve Filistin topraklarını gasbetmesine tepki gösteren göstericiler, "İşgale son verin", "İsrail çocukları öldürüyor", "Gazze'ye özgürlük", "Adalet istiyoruz", "Bu savaş değil, bu bir soykırımdır", "Siyonizm suçtur" ve "Tek çözüm, direniş, intifada direniş" sloganları attı.

Göstericiler, Filistin bayrakları ve İsrail'in Filistin'de öldürdüğü sağlık elemanlarının fotoğraflarının yanı sıra "Dr. Ebu Safiyye'ye özgürlük", "Varlığını kabul et veya direnişi göze al", "262 gazeteci öldürüldü" ve "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Robert Koch Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA / Erbil Başay
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