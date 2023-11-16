Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'un yüksek kesimlerinde pazar günü kar yağışı bekleniyor
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Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken, son meteoroloji raporları Türkiye'nin birçok kentinde pazar gecesi kar yağışı olacağını ifade ediyor. İstanbul'da da pazar günü kuvvetli karayel ihtimali olduğunu belirten uzmanlar, yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görülme ihtimali olduğuna vurgu yaptı.
Türkiye'de hava sıcaklıkları kasım ayı itibarıyla gitgide düşerken, İstanbulluların heyecanla beklediği haber sonunda geldi. Güncel meteoroloji raporlarına göre İstanbul'da pazar günü kuvvetli karayel ihtimali bulunuyor. Karayelin keskin bir soğuk yaptığına dikkat çeken uzmanlar, pazar günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk yağışının gerçekleşme ihtimali bulunduğuna vurgu yapıyor.
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