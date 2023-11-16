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Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'un yüksek kesimlerinde pazar günü kar yağışı bekleniyor

Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken, son meteoroloji raporları Türkiye'nin birçok kentinde pazar gecesi kar yağışı olacağını ifade ediyor. İstanbul'da da pazar günü kuvvetli karayel ihtimali olduğunu belirten uzmanlar, yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görülme ihtimali olduğuna vurgu yaptı.