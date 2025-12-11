Benin Dışişleri Bakanı Bakari: "Engellenen darbe girişimi, Afrika demokrasisinin gücünü gösterdi"

Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari, 7 Aralık'taki darbe girişiminin engellenmesinin, Afrika'da demokrasinin gücünü gösterdiğini belirtti.

Bakari, Nijeryalı mevkidaşı Yusuf Maitama Tuggar ile Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede iki bakan, bölgede artan güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket etmenin zorunluluk haline geldiği konusunda mutabık kaldı.

Bakari, yaptığı açıklamada, Benin'de 7 Aralık'taki darbe girişimine değinerek "Engellenen darbe girişimi, Afrika demokrasisinin gücünü gösterdi." dedi.

Darbe girişiminin engellenmesi sürecinde verdiği hızlı destek dolayısıyla Nijerya'ya teşekkür eden Bakari, ECOWAS'ın müdahalesinin kritik rol oynadığını vurguladı.

Benin'in neden Nijerya'dan askeri destek talep ettiğini açıklayan Bakari, "Darbe planlayıcıları, çok hassas bir bölgede konuşlanmıştı. Sivillere zarar vermeden, düşmanın kilit noktalarını hedef alan cerrahi bir operasyon için hassas hava desteğine ihtiyaç vardı." ifadelerini kullandı.

Bakari, ayrıca gelecekteki istikrarsızlık girişimlerinin önlenmesi için bölgesel ihtiyat kuvveti gücü oluşturulmasının önemine işaret ederek, mevcut işbirliği sayesinde Benin'de durumun tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Tuggar da Nijerya'daki güvenlik sorunlarının önemli bölümünün dış kaynaklı olduğunu belirterek "Nijerya ile Benin çok yakın ilişkilere sahip. Bir ülkede yaşanan gelişme mutlaka diğerini etkiliyor. Bu nedenle bölgesel koordineli bir tepki artık bir gereklilik." ifadelerini kullandı.

Benin'deki askeri darbe girişimi

Benin'de 7 Aralık'ta kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Alassane Seidou, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ise akşam saatlerinde devlet televizyonundan darbe girişiminin engellendiğini duyurmuş, olayın sorumlularının cezalandırılacağını bildirmişti.

Darbenin bastırılmasında Benin'in Nijerya'dan askeri destek talep ettiği ve bunun üzerine Nijerya'nın da havadan ve karadan darbecilerin bulunduğu askeri üs ile etrafında operasyon düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Nijerya'nın operasyonuna Fildişi Sahili ve ECOWAS da destek vermişti.