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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

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İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı olarak bulunup hastaneye kaldırılan peyzaj mimarı Ece Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçiren Gürel'in entübe edilerek yoğun bakım servisine alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

HASTANE ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

Yoğun bakım servisi önünde bekleyen aileye acı haberin verilmesinin ardından hastane önünde hareketlilik yaşandı. Bilgi almak ve aileyi teselli etmek için hastaneye gelen yakınları, bir süre hastane bahçesinde bekledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri burada çalışma yaptı.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri de yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı. Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınan Ece Gürel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmış, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu dün gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Güncel
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSoykanlar:

Allah sebep olanları bildiği gibi yapsın inşallah ne diyim...

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Hani hafif yaralı idi , telefonda bile konuşmuştu eşi ile , nerede bir hata yapıldı da öldü bu kadıncağız.

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

yaa güzel kızım,ne işin var senin ormanlık alanda?bak yazık ettin kendine,ailene be kuzum.oldu mu şimdi,Allah rahmet eylesin

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Haber Yorumlarıömer ihsan muşlu :

Onu işten çıkartmak isteyen işveren sonuçtan memnun mu.Günümüzde zaten moda olmuş genelde işçi asgari ücrete çalıştırılıyor.Ne mutluki işçisini eflasyona ezdirmeyip hakkını veren işverene helal olsun.

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Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Haber Yorumlarıcüneyt karabağ:

Allah rahmet eylesinde ilk defa sağ kurtulan biri olmuştu onuda neden sağ kurtuldun diye mafta ettiler.. hastaneye kesilir bu fatura yanlış bir tedavi uygulanmıştır. kesin

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Haber Yorumlarısinanaksoy1983:

Gene bütün amatörleri vermişlerdir başına ... Üzüldüm gerçekten ... Dört gün sonra sağ buluyorsun ondan sonra bu haber !

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Haber YorumlarıNecmi Yörük:

Ece bu kötü şakayı yapma ya

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Haber Yorumlarımurat özkan:

allah rahmet etsin soğuktan hipotermi geçirdi ve kalbi dayanamadı buna ne sorunu vardı bilmiyoruz

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Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

günaydın gecenin saat 03:45'in haberi

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