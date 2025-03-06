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Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu

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İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu.

Belgrad Ormanı'na gezmeye gittikten sonra kaybolan Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu.

KAYIP MİMAR SAĞ OLARAK BULUNDU

İstanbul'da Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkan ve 2 Mart Pazar gününden bu yana bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel'den güzel haber geldi. Gürel, günler sonra sağ olarak bulundu. Gürel'in hafif yaralı olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

şükür kaybolan bir bacımızıda sağ bulduk çok şükür

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