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Elon Musk'tan ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi sözü! Toplam değeri 10,5 milyar doları bulabilir

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Elon Musk'tan ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi sözü! Toplam değeri 10,5 milyar doları bulabilir
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ABD'li milyarder Elon Musk, gelecek yıl ABD'deki her çocuğa SpaceX'teki hisselerinden birini vereceğini duyurdu. Musk, dağıtımın nasıl yapılacağına dair bilgi vermedi. CNBC'nin haberine göre ABD'de 18 yaşın altında 72 milyon kişi bulunuyor; son kapanış fiyatlarına göre dağıtılacak hisselerin toplam piyasa değerinin 10,5 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

ABD'li milyarder Elon Musk, gelecek yıl ABD'deki "her bir çocuğa" üst yöneticisi olduğu SpaceX şirketindeki "hisselerinden birini" vereceğini duyurdu.

Elon Musk, aynı zamanda sahibi olduğu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, SpaceX'teki hisselerine ilişkin vaatte bulundu.

Musk, "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim." ifadesini kullandı.

DAĞITIMIN NASIL YAPILACAĞI BELİRSİZ

Bu girişimin devamının da geleceğini belirten Musk, paylaşımında dağıtımın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.

72 MİLYON ÇOCUK, 10,5 MİLYAR DOLAR

CNBC televizyonunun haberine göre, ABD'de 18 yaşın altında 72 milyon kişi bulunuyor. Son kapanış fiyatları baz alındığında dağıtılacak hisselerin toplam piyasa değerinin 10,5 milyar dolar civarı olacağı tahmin ediliyor.

Bu olası dağıtım, elinde milyarlarca SpaceX hissesi bulunduran Musk'ın toplam hisselerinin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Kaynak: AA
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