İzmir'de Foça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin İngiliz Burnu'ndaki kamp ve mesire alanını beton bloklar ile kapatmasıyla, karavanları ile tatil yapan vatandaşlar alanda yaklaşık 3 gün mahsur kaldı. Yerleşim yerlerine uzak olmaları nedeniyle su ve gıdaya ulaşmakta güçlük çeken tatilcilerin esareti, beton blokların kaldırılmasıyla son buldu.

Belediye yolu beton blokla kapattı, karavancılar mahsur kaldı

İZMİR - İzmir'de Foça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin İngiliz Burnu'ndaki kamp ve mesire alanını beton bloklar ile kapatmasıyla, karavanları ile tatil yapan vatandaşlar alanda yaklaşık 3 gün mahsur kaldı. Yerleşim yerlerine uzak olmaları nedeniyle su ve gıdaya ulaşmakta güçlük çeken tatilcilerin esareti, beton blokların kaldırılmasıyla son buldu.

İddiaya göre, İzmir'de Foça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, karavanlarıyla Eski Foça'da bulunan İngiliz Burnu'ndaki kamp ve mesire alanında karavanlarıyla kamp yapan tatilcilere 1 saat içerisinde alanı terk etmeleri için süre verdi. Tatilcilerin toparlanması devam ederken, geçen 1 saatin ardından ekipler, alanı beton bloklar ile kapattı. Yerleşim yerlerine uzak olmaları sebebiyle su ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamayan tatilciler, alandan çıkaramadıkları karavanları ile yaklaşık 3 gün adeta esaret altında kaldı.

"Kumburnu alanında kamp için yıllık 80 milyon para istediler"

Alana Kurban Bayramı'nın ikinci günü geldiklerini belirten Ayla Açılan, "Bayramdan sonra pazar günü bizi buradan çıkarmaya geldiler. Saat 4'te gelip 6'da çıkmamızı istediler. Daha sonra ise 6'da gelip 8'de bariyerlerin kapanacağını ve derhal boşaltmamız gerektiğini söylediler. Sebebini sorduğumuzda ise buraya sadece çadırcıların veya günü birlikçilerin girmesinin uygun göründüğü, karavancıların alınmayacağını söylediler. Bizden daha önce belediye tarafından Kumburnu alanında yapılan kamp yerinden günlük bin lira, yıllık ise 80 milyon TL para istendi. Bizlerde emekli insanlar olarak o parayı veremeyeceğimizi söyledik" dedi.

"Vatandaş olarak bir iki gün konaklayamaz mıyım"

Bölgeye Bursa'dan geldiğini belirten karavancı Kuter Kırdök ise "Zabıta ekipleri gelip alandan çıkmamızı söyledi. Yolun girişine bariyerler çektiler, çoluk çocuk mağdur olduk. Her gün zabıtalar tarafından tacize uğruyoruz. Arkadaşlarımız araçlarının bariyerinin dışarısında bırakmak zorunda kaldılar. Burası halka açık bir plajımız ve bende karavanımın vergisini ödüyorum. Bir vatandaş olarak plaja gelip bir iki gün konaklayamaz mıyım? Girişi bariyerle kapattılar ama arka taraf ormanlık alan. Yangın çıkabilir, birisi fenalaşabilir. O durumda ambulans ve itfaiyenin de girişi kapanmış oluyor" diye konuştu.

"Çok mağdur olduk"

Çekme karavanıyla tatil yapan Erdal Dağdeviren de, "Daha önce kapalı olan bu alanın açılmış olduğunu duyduk ve buraya uzak bir yerden geldik. Geldiğimizin 2. günü belediyede görevli zabıta arkadaşlar 2 saat içerisinde alanı boşaltmamızı istedi. Çekme karavanımız olduğu için toparlanmamız biraz zaman alacak şekilde müsaade istedik fakat akşam 7 gibi bariyerle yolu kapattılar. Suyumuz yok, alışveriş yapma noktasında yerleşim yerlerine uzak durumdayız. Keşke bunu daha önceden bize yazılı olarak tebliğ etselerdi ya da bir ikaz tabelası koysalardı her şekilde kurallara uyardık. Ama şuan çok mağdur olduk" diye konuştu.

Zabıta ekiplerince yaklaşık 3 gün sonra kaldırılan beton bariyerlerin ardından tatilcilerin esareti son buldu. Ekipler tarafından karavancılara Kumburnu alanında kamp yapabilecekleri şekilde yönlendirme yapıldığı öğrenildi.