Belçika'da 'Büyük Türkçe Projesi Hizmet İçi Eğitim Programı' düzenlendi

Belçika'nın Heusden-Zolder kentinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ortaklığında "Büyük Türkçe Projesi Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, TMV Belçika Temsilcisi Büşra Doğan, YTB Temsilcisi Emrullah Bülbül, Büyük Türkçe Projesi Koordinatörü Muammer Eroğlu, Türk dili öğretmenleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Tantekin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Belçika arasında 188 yıl öncesine uzanan ilişkiler olduğunu vurgulayarak, Türk toplumunun mevcudiyetinin de 60 sene öncesine dayandığını ve ülkenin bir parçası haline geldiğini belirtti.

Türk toplumunun entegre olması ve bunu yaparken kültürünü, dilini, dinini yaşamasının önem taşıdığını ifade eden Tantekin, ekonomik refah kadar gelecek nesillerin eğitime de sahip olması gerektiğini söyledi.

TMV Temsilcisi Doğan da Türk kültürünün yaşatılması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması yönünde yaptıkları ortak çalışmalara işaret ederek, Belçika'da üç resmi dil konuşulması nedeniyle ana dilde eğitimin önemini vurguladı.

YTB Temsilcisi Bülbül ise "Gençlerimizin ülkemize olan aidiyeti buraya entegre olmalarına engel bir durum değil. Kendi kimliklerini merkeze almak bizim en önemli gündemlerimizden. Bunu yaptığımız takdirde kendi ülkelerine de rahatlıkla entegre olabilecekler." dedi.

Kendi kültür ve medeniyetinden kopmuş nesillerin entegrasyonunda ciddi sorunlar olacağına değinen Bülbül, "Bu sebeple yapılan çalışmayı çok kıymetli gördüğümüzü bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Büyük Türkçe Projesi Koordinatörü Eroğlu da projenin Belçika genelinde bu yıl itibarıyla 44 dernekte aktif devam ettiğini belirterek, "Biz hem Türkçe dersini verip hem de çocuklarımıza Türk kültürü, örf ve ananelerimizi öğreterek hayatlarına gelecekte devam etmelerini sağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.