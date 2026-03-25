Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kuzey Kore'de temaslarda bulunuyor

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kuzey Kore'ye resmi temaslarda bulunmak üzere gitti. Lukaşenko, Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a ulaşan Lukaşenko, havalimanında Kuzey Kore Başbakan Birinci Yardımcısı Kim Tok Hun ve Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov tarafından karşılandı.

Lukaşenko, Pyongyang'daki Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret ederek eski Kuzey Kore liderlerine saygılarını sundu.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un daveti üzerine 25-26 Mart'ta Pyongyang'da temaslarda bulunacak.

Lukaşenko ve Kim'in yapacağı görüşmede, Belarus ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi, diğer karşılıklı ilgi alanlarının geliştirilmesi ve uygulanması ele alınacak.

Lukaşenko ve Kim, Eylül 2025'te Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura
Metehan Baltacı tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Metehan Baltacı için yeni karar
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

Savaş devam ederken Kim'den dikkat çeken mesaj: Biz haklı çıktık