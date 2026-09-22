Bekin, Rize selini Meclis gündemine taşıdı, Bakan Kurum'a 6 soru sordu

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Rize'de etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan, sel ve taşkınları TBMM gündemine taşıdı. Bekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "Meydana gelen sel felaketinden zarar gören bölgelerde vatandaşlarımızın zararlarının tespiti ve tazmini için çalışma başlatılmış mıdır?" diye sordu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, geçtiğimiz günlerde Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağışların ardından Rize il genelinde heyelan, sel ve taşkınlar meydana geldiğini belirtti.

Bekin, özellikle İyidere ilçesinde metrekareye 189 kilogram yağış düştüğünü kaydederek "Dağlardan gelen dere suları taşkın oluşturmuş ve ilçe merkezinin büyük bir kısmı balçık ve sularla kaplanmıştır. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bazı noktalar da sel sularından etkilenmiştir" dedi.

İyidere ilçesinde yaşanan duruma benzer bir durumun Pazar ilçesinde de yaşandığını belirten Bekin, "Bölgede yaşanan sel ve taşkın sonrası bazı mahallelerde yollar çökerken altyapıda büyük hasar oluşmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde artan yağışlar sonrası altyapı eksikliğinin etkileri bir kez daha çok açık ortaya çıkmıştır" dedi.

"RİZE'DE ORTAYA ÇIKAN SEL FELAKETİNİN NEREDEYSE HER YIL YAŞANDIĞINI GÖRMEK MÜMKÜN"

Bekin, Rize'de yaşanan sel felaketlerinin neredeyse her yıl meydana geldiğine dikkati çekerek bölgede benzer olayların yaşanmaması için acil önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Bekin, "Söz konusu afetlere maruz kalan bölgelerde önleyici tedbirler kapsamında dere ıslahı ve altyapı çalışmalarının acilen hızlandırılması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Afet nedeniyle zarar gören vatandaşların durumuna ilişkin çalışma yapılması gerektiğini belirten Bekin, "Bölgede afet nedeniyle zarar gören vatandaşlarımızın da acilen hasar tespitinin yapılması ve zarar gören vatandaşlarımıza devlet desteği sağlanması beklenmektedir" dedi.

BAKAN KURUM'A 6 SORU

Bekin, önergesinde Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Meydana gelen sel felaketinden zarar gören bölgelerde vatandaşlarımızın zararlarının tespiti ve tazmini için çalışma başlatılmış mıdır? Sel nedeniyle zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için Bakanlığınız tarafından acil olarak hangi destekler sağlanacaktır? Selin yaşandığı bölgelerde selden etkilenen başta esnafımız olmak üzere vatandaşlarımızın SGK yükümlülükleri ve banka/kredi borçlarının ertelenmesi ve doğrudan nakdi yardım sağlanması ile ilgili Bakanlığınız diğer bakanlıklarla birlikte bir çalışma yürütmekte midir? Yürütmekte ise bu çalışmalar ne aşamadadır? Önceden yapılan kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak uyarılarına rağmen dereler taşmış ve birçok alan sular altında kalmıştır. Bakanlığınız ile DSİ arasında sel riski yüksek bölgeler için önleyici tedbirler (dere ıslahı, set inşası, drenaj iyileştirmesi vb.) neden alınmamıştır? Dere ıslahı, set inşası, drenaj iyileştirmesi gibi konularda ilgili bakanlıklarla koordinasyon sağlanmış mıdır? Bu hususlarda yatırım planları bulunmakta mıdır? Var ise bu çalışmalar ne aşamadadır? Rize il genelinde heyelan, sel ve taşkın riski olan bölgelerde son 5 yılda sel ve taşkın önleme amacıyla hangi projeler tamamlanmış veya hangi çalışmalar yapılmıştır?"

Kaynak: ANKA