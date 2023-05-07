Bekçi, Komşusuyla Tartışırken Arkadaşını Vurdu

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bekçi Sefa K., husumetli olduğu komşusu Kadriye- Hasan Günaydın çifti ile aralarında çıkan tartışma sırasında tabancasını ateşledi. 6 kurşundan birisi, çiftin oğullarının arkadaşı Murat Türkmen'e (44) isabet etti. Türkmen yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, gözaltına alınan Sefa K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Türkmen'in kardeşi Mehmet Can Türkmen, bekçinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, 27 Nisan'da Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kadriye-Hasan Günaydın çifti, karşı komşuları bekçi Sefa K. ve eşi Elmas K. ile anlaşamadıkları için taşınmaya karar verdi. Günaydın çifti, eşyalarını taşımak için kendi oğulları Selim Günaydın ve arkadaşları Murat Türkmen ile oğlu İsa Mert Türkmen'den yardım istedi. Taşınma sırasında Murat Türkmen ile Elmas K. ve Sefa K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Sefa K., 1'inci kattaki evinin balkonundan komşusu ve arkadaşlarına 6 el ateş etti. Kurşunlardan biri Murat Türkmen'in kaburgasına isabet etti. Ağır yaralanan Türkmen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Selim Günaydın da Sefa K.'nin eşinin defalarca haksız yere karakola şikayette bulunması nedeniyle olayların bu noktaya kadar geldiğini söyledi. Şüphelinin ifadesinde, söylediklerinin de doğru olmadığını anlatan Günaydın, "2-3 kere bana ve babama da sıktı. Kaçışırken arkadaşım Murat ağabey vuruldu. Nasıl basit yaralama olarak geçebilir, anlamıyorum. Olay gününden beri Murat ağabey yoğun bakımda. Murat Türkmen karşı tarafı da tanımıyor. Gözümle gördüm, korkutmak için değil; profesyonel bir şekilde nişan alarak ateş etti. Öldürmek için sıktı. Adalet yerini bulsun istiyorum" diye konuştu.