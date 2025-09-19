Behiye Aksoy'un Hayatı Beyazperdeye Taşınıyor

Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy'un hayatı, beyazperdeye aktarılacak.

Aksoy'un akrabası Fethiye Müzik Sevdalıları Kültür ve Sanat Derneği Başkanı müzisyen Serhan Korhan, "Bir Garip Yolcu", "Kıskanırım", "Gülmedi Şu Bahtım", "Elveda", "Bir Kara Sevda" gibi birçok unutulmaz eseri seslendiren ve 10 yıl önce hayatını kaybeden sanatçının, çocukluk yıllarından son dönemine kadar yanında olanlarla görüştü.

Alzaymır olan sanatçının son dönemlerinde de yanında olan Korhan, Aksoy'un yaşadıklarını kaleme aldı.

Sanatçının unutulmaması için hayatını beyaz perdeye taşımaya karar veren Korhan, filmden elde edilen gelirle de Aksoy'un ismini taşıyacak kültür merkezi açmayı hedefliyor.

Korhan, AA muhabirine, projenin 8 yıllık bir çalışma sonucu oluştuğunu söyledi.

Behiye Aksoy'un yaşamının yanında, o dönemlerin gazino hayatı, plak dünyası ve şöhret basamaklarını anlatan bir yapıt olduğunu dile getiren Korhan, "Sahnenin o ışıltılı hayatını, eksi yönlerini, şöhret basamaklarını çıkarken yaşanan zorluklarını kaleme aldık. Yakın zamanda bununla ilgili son çalışmaları yapıp sanatseverlerin beğenisine sunacağız." dedi.

Korhan, alzaymır döneminde Behiye Aksoy'un sürekli yanında olduğunu, hayatını kaleme alma fikrinin de o zamanlarda oluştuğunu anlattı.

"Biz unutulmamak ve unutturmamak adına bu çalışmaya başladık"

Meşhur olduğu dönemlerde plakları çok satan bir sanatçının unutulmaması için projeye başladığını vurgulayan Korhan, şöyle konuştu:

"Kaldığımız bakımevine kimsenin gelmemesi, gelenlerin de sadece kamera önünde poz vermesi beni gerçekten çok üzmüştü. İnsanların vefa duygusunu kaybettiği yıllarda böyle bir yapıta girmek istedim. Sağ olsunlar, o zaman yanımızda olan çok fazla insan da vardı. Hala vefalı insanlarımız var. 'Behiye hanım için vefa konseri yapalım.' gibi isteklerimiz olduğunda 'Reklam değeri kalmadı.' deyip kapıları kapatan birçok insanla da karşılaştık. Sanat dünyamızda ne yazık ki bu var. Biz unutulmamak ve unutturmamak adına bu çalışmaya başladık."

Korhan, başrolünde Behiye hanım yer alsa da o yıllardaki tüm sanatçıların da filmde yer alacağını anlattı.

Yapıttan para kazanma niyeti taşımadıklarını belirten Korhan, şunları kaydetti:

"Filmin geliriyle Behiye Aksoy adına bir vakıf kurmak istiyorum. Şu an Fethiye'yi düşünüyoruz. Burada bir kültür merkezi çalışması yapmak istiyoruz. Merkezin içinde konser ve farklı sanat dallarının yer alacağı alanlar yer alacak. Çağımızın en büyük sıkıntısı bağımlılık. Bu merkezde müzik, tiyatro, resim, enstrüman gibi alanlarda yapım atölyesinden stüdyo, koro gibi çalışmalar yapılabilecek. Özellikle gençlerimizi güzel bir işe yönlendirmek hedefindeyiz. Müzik yapsınlar, tiyatroyla uğraşsınlar. Önemli olan geleceğimizi kazanmak. Behiye hanım tırnaklarıyla sıfırdan zirveye gelmiş bir sanatçı. Bu da bize bir rol model olacak. Bu merkezin içerisinde unuttuğumuz birçok sanatçı var. Hepsinin köşelerimi yapmak istiyoruz."