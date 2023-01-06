Bedia Teymur'a İletişimde Girişimcilik Ödülü

İlkeli ve doğru haber vizyonuyla Türkiye'nin en çok takip edilen haber siteleri arasında yer alan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Temur'a "İletişimde Girişimcilik" ödülünü, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı ve Zirve Başkanı Senur Akın Biçer 'in elinden aldı. Ödülün verilme gerekçesi için ise şunlar aktarıldı:

"Yaptığı haberlerin yaklaşık yüzde doksanının hukukla ilgili olduğunu fark ettiniz ve hukuk okudunuz. Şu anda Genel Yayın Yönetmenliğinizin yanı sıra avukatlık görevinizi de yürütüyorsunuz. Bu çalışmalarınız jürinin dikkatini çekti ve jüri tarafınıza "İletişimde Girişimcilik" ödülünün verilmesini kararlaştırdı. Başarılarınızın devamını dileriz."

Kadınların iş hayatında daha etkin söz sahibi olması konusunda elini her daim taşın altına koyan YAPDER öncülüğünde düzenlenen 5'inci Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni'nde, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panel başlığı "Cumhuriyetin 100'üncü yılında dijitalleşen dünyada kadın faktörü" olarak belirlenirken konuşmacılar ise şu isimlerden oluştu; Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu Kazan, Kebo A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çiğdem Kral ve Turkaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı & İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez.