BBP'li Çağlayan, İBB Meclisi'nde yurt mağduriyetlerini gündeme taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı birinci birleşiminde, İBB’ye bağlı öğrenci yurtlarında yaşanan aksaklıklar ve öğrenci mağduriyetleri gündeme taşındı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, başvuru ve yerleştirme süreçlerindeki eksikliklere dikkat çekerek meclis başkanlığına soru önergesi sundu.

KAMUOYUNDA CİDDİ RAHATSIZLIK VAR

2026-2027 eğitim-öğretim döneminde İBB bünyesindeki 16 öğrenci yurdunda toplam 6 bin 232 yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini belirten Çağlayan, başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyunda ciddi şikayetlerin oluştuğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLER MAĞDUR

Meclis kürsüsünde söz alan Dursun Çağlayan, dijital başvuru sisteminde yaşanan erişim sıkıntılarına ve yurt tercih ekranlarındaki teknik aksaklıklara değindi. Sürecin öğrenciler açısından belirsizlik yarattığını belirten Çağlayan, özellikle yedek listede bekleyen adayların sıra durumları ve yerleşme süreçlerine dair yeterli bilgilendirme yapılmadığını vurguladı.

"VERİLER AÇIKLAYIN" ÇAĞRISI

Sunulan soru önergesinde, İBB öğrenci yurtlarına yapılan toplam başvuru sayısı, kabul edilen ve reddedilen öğrenci oranları ile yedek listeden şimdiye kadar kaç kişinin yerleştirildiğine ilişkin verilerin açıklanması istendi. Ayrıca başvuru sürecinde iletilen şikâyet sayısı ile yedek listedeki öğrencilerin anlık takibini sağlayacak şeffaf bir dijital sistemin neden kurulmadığı sorularına da yer verilerek, konuya ilişkin Başkanlık Makamınca yazılı bilgilendirme yapılması talep edildi.

İşte İBB Meclis Başkanlığı'na sunulan önerge;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde 16 öğrenci yurdunda toplam 6.232 yatak kapasitesiyle üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunulmaktadır.

Ancak başvuru döneminde ve sonuçların açıklanmasının ardından kamuoyuna yansıyan şikâyetlerde; başvuru sistemine erişimde yaşanan teknik sorunlar, yurt tercih ekranındaki aksaklıklar ve özellikle yedek listede bulunan öğrencilerin sıra ve yerleşme durumlarına ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmaması gibi hususlarda mağduriyetler yaşandığı görülmektedir.

Bu kapsamda;

1. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde İBB öğrenci yurtlarına toplam kaç öğrenci başvurmuş; kaç öğrenci asil ve yedek listeye alınmış, kaç başvuru reddedilmiştir? 6.232 kişilik toplam kapasite dikkate alındığında, başvuran öğrencilerin kaçının barınma ihtiyacı karşılanmış ve yedek listeden bugüne kadar kaç öğrenci yurda yerleştirilmiştir?

2. Başvuru sürecinde teknik sorun, yurt tercihi, belge yükleme ve değerlendirmeye ilişkin kaç başvuru veya şikâyet alınmış, bunların kaçı çözüme kavuşturulmuştur? Yedek listedeki öğrencilerin sıra numarası, mevcut kontenjan ve yerleşme durumlarını anlık olarak takip edebilecekleri şeffaf bir sistem neden oluşturulmamıştır?

Yukarıda belirtilen hususların değerlendirilerek; İBB öğrenci yurtlarının kapasitesi, başvuru ve yerleştirme süreci ile öğrencilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında tarafımıza Başkanlık Makamınca yazılı bilgi verilmesini arz ve talep ederim.

Kaynak: Haberler.com