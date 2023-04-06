İstanbul'da korkunç olay! Konuşmak için kapısına gelen husumetlisini katletti

Saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Sinop Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında meydana gelen olayda, iddiaya göre Abdulkadir Kabül, çocukluk arkadaşı olan ve bir süredir aralarında husumet bulunan Ahmet Sucu'nun evinin önüne gitti. Aşağı inen Sucu evinden getirdiği tabanca ile Abdulkadir Kabül'e 2 el ateş etti.

ÇOCUKLUK ARKADAŞINI VURUP BİNAYA SIĞINDI

Kanlar içinde yere yığılan Kabül'ü gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kabül'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, Sucu yaşadığı binaya saklandı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Kabül'ün hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olayın yaşandığı binanın önüne geldi. Sucu'nun, ölen Abdulkadir Kabül'ün yakınları tarafından linç edilmemesi için, olay yerine Özel Harekat Polisleri ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ahmet Sucu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Abdulkadir Kabül'ün cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

"CAN ÇEKİŞTİĞİNİ GÖRDÜM"

Neslihan Çetin, "İki el silah sesi duydum ve kapıya çıktım. Bana birisinin intihar ettiğini söylediler önce. Sonra kapının önüne gittim. Adam yığılmış yatıyordu. Ambulansı ve polisi aradım. Ondan sonra ambulans gelince öldüğünü söylediler. Ama can çekişti onu gördüm. Polisler geldi şahsı götürdü. Ardından cenaze aracı geldi. Ölen arkadaşımın amcasının oğluymuş" dedi.