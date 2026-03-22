Anadolu Otoyolu Kocaeli, Sakarya ve Düzce kesiminde yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinden dönenlerin oluşturduğu yoğun trafik, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde etkisini gösteriyor. Kocaeli, Düzce ve Sakarya kesimlerinde zaman zaman duraksamalar yaşanıyor. Jandarma ve polis, ulaşımın aksamaması için bölgede görev yapıyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Otoyolun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yavaşlayan trafik zaman zaman kısa sürelerle durdu.

Yoğunluk, Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisinden Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar ve Kartepe Gişeler çıkışı sonrası Alikahya Fatih Mahallesi mevkisine kadar etkili oluyor.

Düzce

Dönüş trafiği nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı, Düzce geçişi İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu.

Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci, Gölyaka, Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

Trafik, meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bölgede oluşan araç trafiği de havadan görüntülendi.

Sakarya

Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçenler dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iki yönde de akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Sapanca, Arifiye, Akyazı ve Hendek kesimlerinde İstanbul yönünde ulaşım akıcı yoğunlukta ilerliyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise zaman zaman yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolunun Ankara ve İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı ve Hendek gişeleri mevkisinde de ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

Jandarma, polis ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde görev yapıyor.

Ramazan Bayramı'nın ardından dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Karabük kesiminde Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde de yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları tamam: Hızlı ve sert olacak...
Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü

Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı

''Yoksa küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptılar
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Milan Skriniar için Fenerbahçe'yi endişelendirecek uyarı

Kariyerinin geri kalanını derinden sarsacak büyük tehlike
Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı

''Yoksa küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptılar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...

Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf