Bayraktar: Türkiye, dünyada kuru üzüm üretiminde 1'inci sırada

MANİSA'da üzüm hasadına katılan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ülkemiz, dünyada çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde son üç hasat yılında ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde özellikle çekirdeksiz üzümden elde edilen kuru üzümler dünya çapında ünlüdür. Bu nedenle Ege Bölgesi'ndeki bağlarda, değerli ihraç ürünü olan ve dış piyasalarda aranan çekirdeksiz kuru üzüm elde edilmesine yönelik olarak üretim yapılıyor" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzüm hasadına katıldı. Üreticileriyle bir araya gelen Bayraktar, sorunlarını dinledi. Bayraktar'a programında Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Şehzadeler İlçe Başkanı Hüseyin Altındağ ile diğer ilçelerin başkanları eşlik etti. Yaşanan doğal afetler nedeniyle bu yıl rekoltenin düşük olacağını tahmin ettiklerini belirten Bayraktar, "Düşük rekolteye yüksek girdi fiyatları da eklenince, üretim maliyetleri önemli ölçüde arttı. Çiftçilerimiz artan maliyetler, kur artışları ve yaşanan doğal afetler nedeniyle zor şartlar altında üretim yapıyor. Üreticilerimiz alım fiyatının açıklanmasını bekliyor. İhracat açısından önem arz eden bu stratejik ürünümüzde fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor. Türkiye'nin kuru üzüm ihracatındaki dünya liderliğini koruması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

'YAŞANAN DOĞAL AFETLER REKOLTEYİ DÜŞÜRECEK'

Bayraktar açıklamasının devamında, "Bu sene Manisa'da mart ayında yaşanan don afeti bağlara zarar verdi. Temmuz ayında görülen aşırı nem ve yağış fungal hastalıklara sebep oldu. Bölge bölge doğal afetlerin etkisi değişmekle birlikte bazı mahallelerde üreticiler bağ bakımlarını bile bırakmak zorunda kaldı. Üzüm üreticilerimiz zor bir sezon geçirdi. Bölgede yaşanan don ve aşırı yağışın etkisiyle rekoltede önemli bir azalış bekliyoruz. Kurutmalık üzüm rekoltesinde geçen seneye göre yüzde 30-35 oranında azalma yaşanacak" dedi.

'TÜRKİYE, DÜNYA KURU ÜZÜM ÜRETİMİNDE 1'İNCİ SIRADA'

Üzümün dünyadaki en yaygın kültür bitkilerinden biri olduğunu ifade eden Bayraktar, "Dünya üzüm üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2021 yılı verilerine göre 6,7 milyon hektar alanda, 73 milyon ton olarak gerçekleşti. Dünya üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 65'i şaraba işlenirken, yüzde 8-10'u kurutmalık ve yaklaşık yüzde 20'si sofralık olarak değerlendiriliyor. Kuru üzümde Türkiye, ABD, İran, Şili, Güney Afrika ve Arjantin önemli ülkelerdir. 2020-2021 sezonu verilerine göre dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yüzde 19,7'sini Türkiye gerçekleştirdi. Ülkemiz, dünyada çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde son üç hasat yılında ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde özellikle çekirdeksiz üzümden elde edilen kuru üzümler, dünya çapında ünlüdür. Bu nedenle Ege Bölgesi'ndeki bağlarda, değerli ihraç ürünü olan ve dış piyasalarda aranan çekirdeksiz kuru üzüm elde edilmesine yönelik olarak üretim yapılıyor" diye konuştu.

'EGE BÖLGESİ EN GENİŞ ALANDA YETİŞTİRİCİLİK YAPILAN BÖLGE'

Yıldan yıla bağ alanlarında azalma yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, "2022 yılında toplam 3,8 milyon dekar alanda toplam 4 milyon 165 bin ton üzüm üretimi yapıldı. Bu üretimin 2,1 milyon tonu sofralık, 1,7 milyon tonu kurutmalık, 383 bin tonu şaraplık üzümden oluştu. Toplam üzüm üretimimizin yüzde 38,4'ünü çekirdekli sofralık üzüm ve yüzde 28,2'sini de çekirdeksiz kurutmalık üzüm oluşturuyor. Üzüm üretim alanımız yıllar itibariyle azalıyor. Ülkemizde toplam tarım alanının yaklaşık yüzde 1,1'inin bağ alandır. Yıldan yıla bağ alanlarında azalma yaşanıyor. Bağ alanlarında son 10 yılda yüzde 16,8, son 20 yılda da yüzde 27,4 oranında azaldı. Ege Bölgesi ülkemizde en geniş alanda yetiştiricilik yapılan bölgedir. Bağ alanlarında Manisa, Mardin ve Denizli ilk sıralarda gelmekte iken, üretimde Manisa, Mersin ve Denizli ilk sırada bulunuyor. Türkiye, üzüm üretiminde dünyada 6'ncı sırada gelmekte ve dünya üretiminin yüzde 5'ini karşılamaktadır" dedi.

'TÜRKİYE ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM İHRACATINDA 1 NUMARA'

"Türkiye dünyanın en büyük çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısıdır" diyen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sultani çekirdeksiz kuru üzüm, ülkemiz dünya ticaretine konu olan ve ihracatta büyük öneme sahip bir üründür. Dünya kuru üzüm ihracatından yüzde 31,3 pay alarak birinci sırada yer alan ülkemizin ihracatında önde gelen ülkeler; Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İtalya ve Fransa'dır. Yaş üzüm ihracatında ise öne çıkan ülkeler; Rusya, Ukrayna, Belarus, Irak ve Arabistan'dır. 2022 yılı kuru üzüm ihracatımız 225 bin ton, 433 milyon dolar değerinde iken taze toplam üzüm ihracatımız ise 223 bin ton, 175 milyon dolar değerindedir. Üretilen ürünün yaklaşık yüzde 85'i ihraç etmemiz ve dünya ticaretinin yarısına yakınına sahip olmamız nedeniyle yıllık 400-500 milyon dolar döviz geliriyle en önemli ihraç ürünlerimiz içinde yer alan çekirdeksiz kuru üzümün, tarım ve ticaretinin geliştirilmesi ve sektörün sorunlarının giderilmesi ülkemiz için oldukça önemlidir."