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Bayburt'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

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Bayburt'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Esentepe Mahalle Odasında düzenlenen programda, Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Eldivan, burada yaptığı konuşmada, mahalle odası geleneğini, bu şekilde vatandaşlar ile bürokratların bir araya geldiği bayramlaşmayı daha önce hiçbir ilde görmediğini söyledi.

Bu anlamda birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Eldivan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin bulunduğu konum itibarıyla da gerek kendi coğrafyamızda gerek bütün dünya coğrafyasında zalime, zulme karşı duran bir ülkeyiz. Her ne kadar farklılarımız olsa da birlik ve beraberlik içerisinde bir ülkeyiz. Bunu kaçırmamamız gerekiyor. Etnik yapımız, mezhebimiz ne olursa olsun Allah'a hamdolsun o kadar uğraşıyorlar, bu memleketi bölmeyi başaramadılar. İnşallah hiçbir zaman da başaramayacaklar. Bizler aynı burada olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece beraber hareket edip garibimizi, düşkünümüzü, hastamızı koruyup kolladığımız sürece neslimize sahip çıktığımız sürece Allah'ın izniyle Türk milletini, memleketimizi kimsenin yıkmaya gücü yetmeyecektir."

Milletvekili Ateş ise Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Memiş, mahalle odalarının Bayburt'un kültürü olduğunu kaydederek, geçmişten gelen çok güzel gelenekleri ve görenekleri muhafaza edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Milletvekili Mete Memiş AK Parti Bayburt Kültür Yaşam Politika Güncel Haberler

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