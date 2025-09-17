Bayburt'ta Özel Öğrenciler Bahçe Hasadı Yaptı

Haberler

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, lise öğrencileriyle birlikte okul bahçesine ekilen sebzelerin hasadını yaptı. Öğrenciler, deneyim kazanarak doğal ürünleri toplamanın keyfini yaşadı.

Bayburt'ta özel öğrenciler, lise öğrencileri tarafından okul bahçesine ekilen sebzelerin hasadını yaptı.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesindeki öğrenciler, öğretmenleriyle Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından oluşturulan Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Uygulama ve Üretim Sahasında bir araya geldi.

Öğretmenleri eşliğinde hasada başlayan öğrenciler, ilkbaharda ekilen sebzelerin mahsulünü topladı.

Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ensar Çeker, yaptığı açıklamada, 4 yıl önce faaliyete geçirdikleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda bugün özel öğrencileri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özel eğitim öğrencileri için her yıl bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirten Çeker, gelecek yıl yine aynı etkinliği okullarında yapmak istediklerini aktardı.

Müdür Yardımcısı Arif Köprücü de alandan ikinci kez mahsul aldıklarını ifade ederek, özel öğrencilerle birlikte hasat yapmanın ayrı bir keyif olduğunu anlattı.

Özel eğitim öğretmeni Tuğçe Taşdemir ise her yıl öğrencilerle birlikte liseye gelerek burada ekilen ürünleri hasat ettiklerini söyledi.

Taşdemir, öğrenciler için hem keyifli hem de faydalı bir etkinlik yaptıklarına işaret ederek, "Çocuklar burada ürünlere dokunup tanıyarak birlikte güzel vakit geçirdiler. Burada normal hayatta her zaman gördükleri biber, domates, fasulye gibi sebzeleri dalından toplama imkanı buldular. Buda onlar için çok faydalı oldu." dedi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
