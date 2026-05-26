Bayburt'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Bayburt'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı grçekleştirildi.

Gençosman Mahallesi Odasında düzenlenen programa, Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bayburt'un birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirten Eldivan, herkesin bayramını kutladı.

Vali Eldivan, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bayburt Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.