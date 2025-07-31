Bayar Özsoy: Kayseri'nin Problemlerini Yerinde Dinliyoruz

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, "nöbetçi vekil" uygulaması kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özsoy, partisinin il başkanlığında yaptığı toplantıda son günlerde Türkiye'de meydana gelen orman yangınları nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade etti.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin cesaretine ve özverisine minnettar olduklarını belirten Özsoy, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Özsoy, İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı tutumu lanetleyerek, masum sivillere yönelik saldırıları, uluslararası insani hukuk ihlallerini ve barışa karşı gösterilen hain yaklaşımın, insanlık onuruna açıkça zarar verdiğini dile getirdi.

İlçelerde vatandaşlarla birebir temas kurduklarını anlatan Özsoy, şöyle konuştu:

"Milletvekilliği görevimizin merkezine her zaman Kayseri'yi ve hemşehrilerimizi koyduk. Sahada, ilçelerimizde ve Ankara'da Kayseri'mizin sesi olduk. Kayseri'mizin 16 ilçesini ayırt etmeksizin defalarca kez ziyaret ettik. İlçelerimizde vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinledik ve çözüm süreçlerini doğrudan başlattık. Kayseri'de bulunduğumuz her anda hemşehrilerimizle birlikte olduk. Taziyelerinde, düğünlerinde, iş yerlerinde ve pazar yerlerinde halkımızla iç içe olduk. Şehrimizin ihtiyaçlarını Ankara'da güçlü bir şekilde temsil ettik. Bu kapsamda, bakanlıklar ve genel müdürlükler nezdinde 57 ayrı temasta bulunarak Kayseri'nin projelerini ve yatırımlarını gündeme taşıdık."

Özsoy, açıklamasının ardından vatandaşlarla görüştü.