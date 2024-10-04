Üye Girişi
Haberler

Batman Valisi'nden Çalınan Bisiklet İçin Esprili Hediye

Batman Valisi'nden Çalınan Bisiklet İçin Esprili Hediye
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da çiğ köfteci İdris Ekinci'nin çalınan bisikletine sosyal medya paylaşımı sonrası Vali Ekrem Canalp yeni bir bisiklet hediye etti. Vali Canalp, Batmanlıların nezaketini vurgulayarak hırsızın da bir an önce bulunmasını istedi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, çalınan bisikleti için "Sayın hırsız bey" diyerek çektiği video ile sosyal medyada dikkati çeken çiğ köfteci İdris Ekinci'ye bisiklet hediye etti.

Merkez Gülistan Caddesi'nde çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Ekinci'nin bisikleti, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin önüne park halindeyken çalındı.

Esprili bir dille çektiği videoda bisikletini hırsızdan isteyen Ekinci, "Sayın hırsız bey. Bak sana sayın diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir. Neden benim bisikletimi çalıyorsun? Ben senin tavuğuna kış demiş miyim? Bisikletimi getir tamam kurban. Vallahi seni şikayet etmeyeceğim." dedi.

Videoyu izleyen Vali Canalp, Ekinci'ye bisiklet hediye edilmesi talimatı verdi.

Ekinci'yi tezgahı başında ziyaret eden Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, videoyu izlediğini ve Batman'ın valisi olmaktan bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.

"Batmanlılar her zaman nezaketli insanlardır"

Batmanlıların her zaman nezaketli insanlar olduğunu anlatan Canalp, "Siz bisikleti hırsızlara kaptırmışsınız ama yayınlamış olduğunuz sosyal medya paylaşımında 'Sayın hırsız' diyorsunuz. Batmanlılar öyle nezaket sahibi insanlardır ki bisikletini çalan hırsıza bile 'sayın' demekten imtina etmezler. Tabi bu aynı zamanda bir incelik olmanın çok daha ötesinde bir halk mizahıdır da. Güzel bir halk mizahı örneğini burada görmekten de memnuniyet duyduk." dedi.

Videoyu izledikten sonra Ekinci'ye yeni bir bisiklet hediye edilmesini ve hırsızın da bir an önce bulunması talimatını verdiğini bildiren Canalp, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da kendisini aradığını belirtti.

Bisiklet validen çiğ köfteler Bakan Yerlikaya'dan

Canalp, şöyle konuştu:

"Akşam saatlerinde Kozluk'taki festivalimiz esnasında İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya beni aradı. Dedi ki, 'Ben bisikleti İdris Bey'e hediye etmek istiyorum.' Ben de dedim ki, 'Sayın bakanımız biz bisikleti aldık. Bunun üzerine Sayın bakanım dedi ki, 'Öyleyse benim hesabıma çiğ köftelerin hepsini satın alın. Batmanlılara dağıtın.' Ben de şimdi buradaki bütün çiğ köfteleri Sayın Bakanımın talimatıyla satına alacağım ve Batmanlılara dağıtacağız."

İdris Ekinci de İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Vali Canalp'a teşekkür ederek, "Benim bisikletim çalınmıştı. Bisikletim benim ayağımdı. Onunla pazara gidiyordum, bana lazımdı. Bisiklet olmadığı zaman nasıl gideceğim? Eve bir şey lazım olduğunda bisiklet olmazsa alamıyordum. Bundan dolayı Sayın Valimize ve Sayın İçişleri Bakanımıza çok çok teşekkür ederim. Çektiğim videoda dedim ki en azından belki hırsız vicdana gelir, bisikletimi geri getirir ama gelmedi, ne yapalım. Sayın Valimiz yardımcı oldular." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Ekrem Canalp Sosyal Medya batman Ekinci Medya

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanının görevi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmî bir voleybol maçı 3-0 sonuçlanmışsa kazanan takım toplamda en az kaç sayı kazanmış demektir? Zaire hangi ülke? 1971-1997 yılları arasında resmî adı "Zaire Cumhuriyeti" olan ülke hangisidir? Zaire Cumhuriyeti yeni ismi ne? 4 Ekim 200 Bin TL! 14,8 milyardan fazla görüntülenmeyle YouTube'da açık ara en çok izlenme sayısına ulaşan, hangisinin aile üyelerinin çeşitli el ve vücut hareketleri .. Araç gereç nasıl yazılır? "Araç gereç" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? S Sport CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki (Flaman kuşu nedir) Hangisi flaman Kuşu hangisinin diğer adıdır? Semih Çelik öldü mü, nerede öldü, yaşıyor mu? Semih Çelik resmi var mı? MasterChef eleme adayları kim? 4 Ekim Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 4 Ekim Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Rizespor Antalyaspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Rizespor Antalyaspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Ekim Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title